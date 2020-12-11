對中國而言，不管是特朗普還是拜登上臺，抑制中國的原則都不會改變，會有改變的只是抑制中國的手段。對於不斷變化的美國，有三句話對於確立與美國相處的原則有一定參考意義。

第一句，天要下雨，娘要嫁人，不管喜歡不喜歡，都要坦然面對。

美國從自己的角度出發，一定要打壓中國，不是中國的錯，中國人民求發展沒有錯。不管美國願意還是不願意合作，中國都要繼續發展，中國不能把自己的命運寄託在美國對中國採取某種策略上。從這個意義上講，中國管不了美國的事情，美國也同樣管不了中國的事情，中國沒有必要為了美國的這個意見那個意見、高興或不高興，而改變自己的發展步伐。

第二句，「中國人民有這麼一條，和平是贊成的，戰爭也不怕，兩樣都可以幹。」

這是新中國的開國領袖毛澤東主席在1953年講的，背景是經過了三年的抗美援朝戰爭，武器裝備遠處劣勢的中國人民志願軍把與美國為首的聯合國軍的戰線從入朝時的鴨綠江邊，推回到了三八線，取得了偉大的勝利。

今天中國並不願意與美國發生衝突、打各種「戰」，但是如果美國不尊重中國的核心利益，非要突破中國的底線，那中國同樣只有迎戰一條路。不管美國打的什麼‘戰’，兵來將擋、水來土掩，一直打到他們願意罷手為止。

第三句，把自己的事情辦好

這是國家領導人反復強調的要點。中國是個大國，人口約占世界的18%，經濟規模僅次於美國，2020年可能成為全球最大零售市場。這些因素決定了，外力很難對中國構成根本性影響，只要中國把自己的事情辦好了，就立於不敗之地。