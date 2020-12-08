【汽車股】乘聯會︰11月中國新能源汽車零售銷量按年升近1.4倍　Tesla 續列三強

▲ 中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布，中國11月新能源汽車產量為17.5萬輛，按年升122.6%。

中國乘用車市場信息聯席會（ 乘聯會 ） 公布，中國11月新能源汽車產量為17.5萬輛，按年升122.6%，零售銷量為16.9萬輛，按年升136.5%，批發銷量為18萬輛，按年升128.6%。

其中，前三強新能源汽車品牌突破2萬輛，上汽通用五菱售出36,070輛，比亞迪 （01211） 售出26,015輛，Tesla（美﹕TSLA）中國售出21,604輛，上述三項汽車品牌銷量佔新能源車總銷量46.5%。以車型來看，新能源汽車零售量亦取得突破，五菱宏光MINI EV零售量為33,096輛，Tesla Model3零售量為21,604輛。

新能源汽車1月至11月累計產量為93.8萬輛，按年增加15.3%，累計銷量為90.3萬輛，按年增加2.7%。乘聯會表示，今年新能源車呈現前低後高的走勢，預料2020年新能源車全年銷量為113萬輛。

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此外，11月狹義乘用車零售銷量為208.1萬輛，按年升8%，產量為227.8萬輛，按年升11.6%。1月至11月累計狹義乘用車零售銷量為1700.2萬輛，按年跌8.3%。累計產量為1715.6萬輛，按年下跌8.1%。

廠商排名方面，11月零售銷量最高的汽車品牌依次為一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、東風日產、長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱、廣汽本田和東風本田。

乘聯會表示，預期12月汽車市場將進入冬季旺銷期，分析認為，近日晶片缺貨對汽車行業來說是常見的事，預計並不會影響汽車產銷狀況。但是，由於明年春節相對較晚，春節前汽車熱銷期將被延後，因此預料今年12月汽車市場不會太過火熱。

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編輯﹕賴奕羚