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【元朗上車盤】不用5分鐘到港鐵站　配套又齊全　350萬便做業主

股樓投資 16:46 2020/12/08

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疫情肆虐，個別業主減價賣樓，部分上車客趁機置業。美聯龍國榮說，元朗安基大廈低層D室，實用面積約304平方呎，兩房間隔，向北享公園景，數月前叫價388萬元放盤，終減價38萬元，以350萬元易手，實用呎價約11,513元。 代理續說，上址鄰近港鐵站及巴士站，交通便利，附近又有商場及商店，客人考慮不久，即決定入市。

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資料顯示，原業主於2017年11月，以約308萬元購入上址，現帳面賺42萬元，物業期內升值約13.6%。 

安基大廈位於朗屏俊賢坊28號，於1979年11月開始入伙，屬單幢樓設計，提供101個單位，實用面積由300平方呎起，至最大388平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵朗屏站，而且入門價平，故一直非常搶手，惟放盤不多。

【元朗上車盤】首置客到元朗尋寶　成功以318萬上車【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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