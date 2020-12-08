【2021年展望】瑞銀料明年本港新股量仍多　料部分中資企業仍會到美國上市

瑞銀投資銀行亞太區主管暨中國總裁金弘毅預期，明年本港新股市場仍能保持活躍，上市公司數目或能較今年多，但由於今年有較多10億美元(約78億港元)或以上的大型新股上市，預料明年集資額或只能維持與今年相若水平。

中美關係持續惡化，但金弘毅相信中資股赴美及中概股回流香港的雙向流動情況，在明年將可持續。他指出，今年赴美上市中資股已有考慮到政治因素，但由於美國上市流程較快及個別行業估值較高，故仍能吸引到中資股前往當地上市。今年內便有陸金所(美：LU) 及金山雲(美：KC) 到當地上市 ，認為美國投資者更了解部分行業情況，給予估值亦更高，例如新能源汽車可參考Tesla(美：TSLA) 的估值，因此近年有不少中國新能源汽車製造商到美國上市。

他亦預料中概股會繼續回流，不過，由於不少大型的中概股在去年及今年已在港第二上市，因此明年中概股第二上市數目或會繼續增加，但集資規模未必能勝過今年。

併購方面，今年中資企業出海併購的規模料創新低。瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠稱，主要受地緣政治及疫情阻礙出差的因素所影響。不過，他提到，中國國內的併購活動保持活躍，而收購歐洲企業的交易，將隨着疫情逐步明朗化，在今年下半年亦陸續重新啟動。

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