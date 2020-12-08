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【騰訊700】遊戲變現能力未盡現　摩通維持「買入」評級

股樓投資 16:42 2020/12/08

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摩通發表報告續唱好騰訊 （00700） ，指騰訊是全球收入最高的綫上遊戲企業，佑計騰訊遊戲業務有強勁增長潛力，估計海外市場將可進一步擴大市佔率。另外，摩通指騰訊在內地有龐大的用戶基礎，現有遊戲仍有加強變現能力的空間，未來用家將由較低ARPU的小遊戲，轉向ARPU較高的遊戲，預計綫上遊戲收入在2021年至2022年的複合年均增長率可以達到18%以上。

在海外市場方面，摩通指公司透過自己培養及對外投資，已建立世界級的遊戲開發能力，預計未來5至6款國際遊戲的收入佔能將佔整體收入25%，並在2023年海外市場佔比達到40%至50%。

摩通維持騰訊增持評級，目標價655元。今日騰訊股價跌0.1%至583元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 騰訊控股（00700） 買入 目標價 騰訊
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