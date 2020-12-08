【美股焦點】737Max復飛在望 瑞銀調高波音評級

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）在11月18日解除波音（Boeing；BA-US）737MAX客機的禁令，美國航空（American Airlines；AAL-US）成為美國境內首間復飛該型號客機的航空公司。自12月9日起，巴西最大航空公司高爾航空（Gol Transportes Aéreos；GOL-US）也將會復飛737MAX客機。

除了復飛帶來的正面消息外，波音亦在11月2日獲得歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）的75架737MAX客機的訂單，總額接近90億美元，令停飛接近兩年的737MAX看見一線生機。

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受各種利好因素影響，瑞銀（UBS）在周一（7日）將波音的目標評級由「中性」調高至「買入」並將其目標價由150美元提高至300美元。元。與現價238.17美元相比，仍有25.9%的上升空間。瑞銀分析師華爾頓（Myles Walton）表示，該行預測波音的現金流量有所提高，而波音的飛機生產量有望在明年回到每月50架的水平。他亦提到，廉航的恢復速度可能較快，或將提高737MAX的生產需求。

華爾頓指出，波音目前的投資評級為十年來低位，他展望未來旅遊限制的放寬以及中國重新認證737MAX將為波音以及航空業帶來更多利好消息。針對快將投入市場的疫苗，他認為疫苗的95%有效率將讓航空市場及波音獲得重生的機會。

英國已率先引入新冠疫苗為國民注射，美國亦緊隨步伐，預計在明年初便會批准疫苗以緩和日益嚴峻的疫情。市場預計，全球出行需求極大，無論是商業出行或悠閒旅遊都因疫情而停擺一段時間，若英美兩國能證明疫苗的有效性，將會對航空市場的恢復打下一支強心針。

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波音於周一（7日）的收市價報238.17美元，上升2.35%，股價亦恢復至疫情爆發前的六成。而早在9月18號，高盛（Goldman Sachs）已將波音列為「強烈買入名單」（conviction buy list）中，並認為商務出行有逐漸轉好的趨勢。

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