【ET講股通】孫運喜：雙頂疑雲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌202點，收報26304點。大市總成交1,354億元。金融股捱沽，滙豐 （00005） 跌3.6%至41.35元，平保 （02318） 跌3.4%至93.25元。猶幸新經濟力撑，小米 （01810） 升4.8%至26.35元。

外圍氣氛欠佳 疫苗樂觀情緒減退

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，股市整體形勢欠佳，恒指形成雙頂機會大，若連續兩日收於頸綫之下，即可確認。

外圍形勢欠佳，一來美國制裁中國官員，二來市場開始對疫苗存有疑慮，樂觀氣氛或消散，投資者不可不防。美國衛生專家福奇警告，感恩節、聖誕節將加劇當地疫情，明年1月中旬方為至暗時刻。

「新債王」岡拉克亦對疫情不太樂觀，質疑疫苗成效高達95%，並且無副作用，而民調亦反映一半美國人不急於接種，恐對遏制疫情作用有限。

另有專家指，對疫苗的樂觀情緒堪比2000年科網泡沫，全球股市市值已升至100萬億美元，任何風吹草動都足以引發股市大調整，例如美10年期債息若突破1厘，通脹憂慮恐重現，不利股市。

下級支持 保歷加通道底26000點

展望後市，恒指明顯失守20天綫，走勢轉弱，下一級重要支持為保歷加通道底部26000點，再下一級則為前浪頂25800點。若明天失守26300點，後市恐向下考驗25800點水平。

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