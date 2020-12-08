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【ET講股通】孫運喜：雙頂疑雲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:14 2020/12/08

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恒指全日跌202點，收報26304點。大市總成交1,354億元。金融股捱沽，滙豐 （00005） 跌3.6%至41.35元，平保 （02318） 跌3.4%至93.25元。猶幸新經濟力撑，小米 （01810） 升4.8%至26.35元。

外圍氣氛欠佳  疫苗樂觀情緒減退

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，股市整體形勢欠佳，恒指形成雙頂機會大，若連續兩日收於頸綫之下，即可確認。

外圍形勢欠佳，一來美國制裁中國官員，二來市場開始對疫苗存有疑慮，樂觀氣氛或消散，投資者不可不防。美國衛生專家福奇警告，感恩節、聖誕節將加劇當地疫情，明年1月中旬方為至暗時刻。

「新債王」岡拉克亦對疫情不太樂觀，質疑疫苗成效高達95%，並且無副作用，而民調亦反映一半美國人不急於接種，恐對遏制疫情作用有限。

另有專家指，對疫苗的樂觀情緒堪比2000年科網泡沫，全球股市市值已升至100萬億美元，任何風吹草動都足以引發股市大調整，例如美10年期債息若突破1厘，通脹憂慮恐重現，不利股市。

下級支持  保歷加通道底26000點

展望後市，恒指明顯失守20天綫，走勢轉弱，下一級重要支持為保歷加通道底部26000點，再下一級則為前浪頂25800點。若明天失守26300點，後市恐向下考驗25800點水平。

【「ET講股通」問股環節，包括︰京東健康、中移動、愛康醫療、小米、建行、卜蜂國際、中興通訊︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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