▲ 【美國大選】特朗普據報擬「特赦所有與他交談過的人」

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統。美媒報道，美國總統特朗普正考慮於離任前，提前特赦大批人士。報道指，特朗普曾向其中一名顧問指，會向特赦「所有曾與他交談的人」，但此建議並不獲顧問支持。

特朗普上月宣布特赦前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）。美媒Axios報道引述消息指，特朗普甚至打算提前特赦一些，從未有要求特赦的人士。報道形容，特朗普的特赦決定，尤如派發聖誕禮物一樣。

於拜登就職日搶鏡？特朗普據報隆重「退場」 【下一頁】

不過，報道指，有些被他有意提前特赦的人士，對特朗普的決定不太領情。有顧問指，認為自己沒有干犯過任何罪行，故用不著特朗普的特赦，並對特朗普的決定感到尷尬。

特朗普早前曾指，提前特赦是有必要的，他認為因拜登上任後，會針對其幕僚採取行動。不過，拜登已表明無意針對特朗普團隊採取行動。

伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長 【下一頁】

另外，《紐約時報》早前亦引述消息人士指，特朗普有意向家庭成員及親信作提前赦免，包括長子小特朗普（Donald Trump Jr）、次子埃里克（Eric Trump）、長女伊萬卡（Ivanka Trump）及伊萬卡丈夫庫什納（Jared Kushner）。

責任編輯：林嘉莉