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【第四波疫情】調查：三分二港人預期未來一年仍要戴口罩　62%受訪者口罩存量達3個月以上

理財智慧 16:53 2020/12/08

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新冠肺炎持續肆虐本港，有金融機構進行調查，研究疫情下港人生活習慣的改變，三分之二受訪者（67%）預期最少未來一年仍要使用口罩，62%受訪者表示自己的口罩儲備可維持3個月或以上，有過半數（52%）表示有相同的消毒搓手液儲備量。

根據宏利委託進行的一項調查顯示，在新冠肺炎蔓延全球期間，港人正逐漸改變生活習慣，接近四分之三（72%）受訪者表示飲食變得健康，亦有超過半數（54%）表示過去一年多了做運動。

生活習慣改變方面，三分之二受訪者（67%）預期最少未來一年仍要使用口罩，亦有過半數（54%）認為最少未來一年仍要使用消毒搓手液或消毒紙巾。接近三分之二（62%）受訪者表示自己的口罩儲備可維持3個月或以上，亦有過半數（52%）表示有相同的消毒搓手液儲備量。

【收緊限聚令】周四起食肆由傍晚6時起禁堂食 宴會人數減至20人，請看【下一頁】

宏利又發現，港人疫情下疑慮經濟前景，更關心財政狀況。政府今年7月起向全港合資格市民派發10,000萬元，調查發現超過四分之三受訪者（77%）表示，將10,000元用於加強財務規劃。逾半受訪者（56%）表示會或已把款項儲起來，亦有四分之一（24%）表示決定把款項投資於股票、基金及外匯，有12%表示會用來購買健康或醫療保險產品。

有46%受訪者表示已經或計劃把部分款項用於購買與健康相關的產品，包括防疫或消毒用品，其次是健康補品以及家居運動器材。

調查又發現，較年輕的港人（18至24歲組別）在疫情下受較大的財政打擊，39%表示會用政府發放的現金補貼工作收入的減少或損失，較整體受訪者的相關比例（24%）明顯為高。大部分港人（73%）表示自疫情爆發以來感到更大壓力，但18至24歲組別的相關比例明顯較大（83%），顯示年輕人感受到財政壓力增加。

 

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責任編輯：葉卓偉

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