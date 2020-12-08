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【新股IPO】華潤萬象生活暗盤報捷　華潤萬象生活升3成、一手帳面賺近1500元　佳源服務相對失色、一手最多僅賺300元

股市 21:06 2020/12/08

分享：

焦點物管新股華潤萬象生活暗盤造好，佳源服務則相對失色。

焦點物管新股華潤萬象生活 （01209） 暗盤造好，多家券商報價系統均顯示華潤萬象生活暗盤至少升3成，相當於抽得華潤萬象生活的投資者，一手帳面最少可賺逾1300元，其中耀才華潤萬象生活暗盤更以最高價收市。不過，另一物管新股佳源服務 （01153） 則相對失色，暗盤價更一度「潛水」，即使以富途暗盤最高價計，佳源服務新股投資者一手最多只能賺約300元。

暗盤表現：

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    +4
    +3

華潤萬象生活暗盤

券商 收報（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 29.00 +30.0% +1340
耀才 29.40 +31.8% +1420
輝立 29.35 +31.6% +1410

華潤萬象生活暗盤高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 29.15 +30.7% +1370 22.35 +0.2% +10
耀才 29.40 +31.8 +1420 23.10 +3.6% +160
輝立 29.50 +32.3% +1440 24.00 +7.6% +340

佳源服務暗盤

券商 收報 變幅 一手賺蝕（元）
富途 3.95 +2.3% +90
耀才 3.98 +3.1% +120
輝立 3.89 +0.8% +30

佳源服務暗盤高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 4.16 +7.8% +300 3.71 -3.9% -150
耀才 4.00 +3.6% +140 3.68 -4.7% -180
輝立 3.99 +3.4% +130 3.75 -2.8% -110

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

香港股票 華潤萬象生活（01209） 佳源服務（01153） IPO 物業管理股

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