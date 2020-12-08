【新股IPO】華潤萬象生活暗盤報捷　華潤萬象生活升3成、一手帳面賺近1500元　佳源服務相對失色、一手最多僅賺300元

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【高銀財困】高銀金融清盤呈請聆訊再押後至明年1月8日
焦點物管新股華潤萬象生活 （01209） 暗盤造好，多家券商報價系統均顯示華潤萬象生活暗盤至少升3成，相當於抽得華潤萬象生活的投資者，一手帳面最少可賺逾1300元，其中耀才華潤萬象生活暗盤更以最高價收市。不過，另一物管新股佳源服務 （01153） 則相對失色，暗盤價更一度「潛水」，即使以富途暗盤最高價計，佳源服務新股投資者一手最多只能賺約300元。
暗盤表現：
華潤萬象生活暗盤
|券商
|收報（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|29.00
|+30.0%
|+1340
|耀才
|29.40
|+31.8%
|+1420
|輝立
|29.35
|+31.6%
|+1410
華潤萬象生活暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|29.15
|+30.7%
|+1370
|22.35
|+0.2%
|+10
|耀才
|29.40
|+31.8
|+1420
|23.10
|+3.6%
|+160
|輝立
|29.50
|+32.3%
|+1440
|24.00
|+7.6%
|+340
佳源服務暗盤
|券商
|收報
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|3.95
|+2.3%
|+90
|耀才
|3.98
|+3.1%
|+120
|輝立
|3.89
|+0.8%
|+30
佳源服務暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|4.16
|+7.8%
|+300
|3.71
|-3.9%
|-150
|耀才
|4.00
|+3.6%
|+140
|3.68
|-4.7%
|-180
|輝立
|3.99
|+3.4%
|+130
|3.75
|-2.8%
|-110
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編輯：陳華