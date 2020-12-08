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【新股IPO】華潤萬象生活、佳源服務暗盤造好　華潤萬象生活升至少23%、一手帳面賺逾千元

股市 16:57 2020/12/08

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兩隻物管股華潤萬象生活 （01209） 及佳源服務 （01153） 暗盤表現造好。於多個暗盤交易場，華潤萬象生活越升越勇，現漲23%至28.5%，一手帳面賺1060元至1270元。當中於富途暗盤曾高見29元，若高位獲利則一手帳面賺約1340元。佳源服務則暗盤開盤潛水，隨後轉升，於富途暗盤表現最好，現升7.77%，一手帳面賺300元，於輝立及耀才則分別升2.33%及3.63%，一手帳面分別賺約90元及140元。

華潤萬象生活暗盤

券商 現價（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 28.65 +28.48% +1270
耀才 27.6 +23.77% +1060
輝立 27.8 +24.66% +1100

華潤萬象生活暗盤高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 29 +30.04% +1340 22.35 +0.22% +10
耀才 28.05 +25.78% +1150 23.1 +3.59% +160
輝立 28.45 +27.58% +1230 24 +7.62% +340

佳源服務暗盤

券商 現價 變幅 一手賺蝕（元）
富途 4.16 +7.77% +300
耀才 3.95 +2.33% +90
輝立 3.93 +1.81% +70

佳源服務暗盤高低位追蹤

券商 最高位（元） 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 4.16 +7.77% +300 3.71 -3.89% -150
耀才 4 +3.63% +140 3.68 -4.66% -180
輝立 3.95 +2.33% +90 3.75 -2.85% -110

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編輯：陳華

香港股票 佳源服務（01153） 華潤萬象生活（01209）

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