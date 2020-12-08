【新股IPO】華潤萬象生活、佳源服務暗盤造好　華潤萬象生活升至少23%、一手帳面賺逾千元

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【香港疫情】香港新增100宗確診、27宗源頭未明 累計超過7000人確診
兩隻物管股華潤萬象生活 （01209） 及佳源服務 （01153） 暗盤表現造好。於多個暗盤交易場，華潤萬象生活越升越勇，現漲23%至28.5%，一手帳面賺1060元至1270元。當中於富途暗盤曾高見29元，若高位獲利則一手帳面賺約1340元。佳源服務則暗盤開盤潛水，隨後轉升，於富途暗盤表現最好，現升7.77%，一手帳面賺300元，於輝立及耀才則分別升2.33%及3.63%，一手帳面分別賺約90元及140元。
華潤萬象生活暗盤
|券商
|現價（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|28.65
|+28.48%
|+1270
|耀才
|27.6
|+23.77%
|+1060
|輝立
|27.8
|+24.66%
|+1100
華潤萬象生活暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|29
|+30.04%
|+1340
|22.35
|+0.22%
|+10
|耀才
|28.05
|+25.78%
|+1150
|23.1
|+3.59%
|+160
|輝立
|28.45
|+27.58%
|+1230
|24
|+7.62%
|+340
佳源服務暗盤
|券商
|現價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|4.16
|+7.77%
|+300
|耀才
|3.95
|+2.33%
|+90
|輝立
|3.93
|+1.81%
|+70
佳源服務暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|4.16
|+7.77%
|+300
|3.71
|-3.89%
|-150
|耀才
|4
|+3.63%
|+140
|3.68
|-4.66%
|-180
|輝立
|3.95
|+2.33%
|+90
|3.75
|-2.85%
|-110
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編輯：陳華