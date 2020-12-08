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【港元定期存款】拆息連升10天 大行照減1年港元定存息至0.25厘

Hot Talk 17:23 2020/12/08

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恒生全面調低港元定存息，現時半年及一年僅報0.25厘。

一個月港元拆息經歷10連升，最近升穿0.2厘後，今天（12月8日）新報0.23厘，但大行仍無懼，照減短中長期的港元定期存款息率。恒生 （00011） 全面削低存息，把3個月港元定存息調低0.2厘，至0.2厘；半年期則下調0.15厘，新報0.25厘；一年期的劈幅更大，下降0.25厘後，新息率跟6個月期看齊為0.25厘。專家指眼下新冠肺炎嚴峻，例如政府於本周四（10日）加辣晚市禁堂食等，經濟再陷半冰封，業界遂被逼提早埋年結，未到年尾收爐已放軟手腳，變相令年關前的搶存戰驟遏止。

近期港元定存息率比較，可看【下一頁

這是恒生自11月以來第4度砍息，若以上周至今以來，共11間大小行猛劈息，包括中銀香港 （02388） 及渣打等。經歷連續兩個月的降息浪，單以大行比併，目前一年期以中銀香港的0.4厘最高，險勝滙豐（HSBC）的0.35厘，及渣打的0.3厘。半年期方面，滙豐則以0.35厘稱冠，跑贏中銀的0.3厘，以至渣打及恒生同為0.25厘。同樣，3個月短存，滙豐也以0.3厘，稍勝中銀的0.25厘，而渣打及恒生是0.2厘。

大行一年期港元定存息 中銀0.4厘最高

專家認為，即使兩大焦點投資齊於本周稍後截飛，包括︰藍月亮 （新上市編號︰06993） 招股於明天（9日）截止，這有「內地P&G」之稱的IPO熱爆；復添銀債亦於本周五（11日）截票，但誠如星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享所言，市面絕不缺水，相信港銀在歲晚收爐前暫停戰，毋須逆市鬥搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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