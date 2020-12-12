  • 21°C
香港時間 : 20201212日 (六) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】心曠神怡好地方 香港最易最靚行山點

名人薈萃 14:59 2020/12/12

分享：

山頂

疫情下壓力大，一直困在室內很鬱結， 聖誕佳節將至，最好到山頂放鬆一下。 現在沒有遊客來港觀光購物，去山頂又舒服又寧靜，一點也不擠擁。尤其是晚上行上山頂， 聖誕燈飾襯托下的維港夜景， 令人心曠神怡。

很多人喜歡白天步行到山頂，特別是帶著年幼子女，可以由薄扶林公眾騎術學校出發，走入薄扶林家樂徑， 經薄扶林水塘道行到太平山頂，需時大約一小時，全程也有樹蔭，又可欣賞美景，是非常舒服的初級行山路線。另一個方法是坐車到山頂，然後沿盧吉道環迴步行徑，環繞太平山一轉，輕鬆容易沒難度。 原來山頂廣場的一樓平台， 有個免費露天兒童遊樂場，設施新並有挑戰性。在巴士站旁有樓梯直接到達，無需經過商場，遊樂場旁有個乾淨的廁所。另外，最近日落約在五點38分，站在山頂廣場一樓平台的兒童遊樂場， 就可以看到攝人日落。

最近一次跟朋友夜行上山頂，別有一番風味。從蒲飛路加油站旁的山路出發，一直沿着上夏力道，約二十分鐘就會到達山頂廣場。另一條線是轉入盧吉道， 相對路程會長一點兒， 兩條路最後都會在山頂會合。天氣乾爽，四週寧靜，只聽到昆蟲叫聲， 偶爾碰到一些跑山的外籍人士。從高處觀看香港夜景，美景盡現眼前，整個人都心情愉快。 只是剛開始的10分鐘沒有燈光， 其它路段都有街燈，非常安全。你如果覺得體力不足，可以去廣場借廁所一用， 然後就直接由山頂廣場乘車離開，有15號巴士和1號綠色專線小巴，那天我們搭小巴到中環。

出發前準備：運動鞋及運動服，頭燈或者電筒。 手機也可以，確保手機有後備電源，再帶一瓶水。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

春花落

三支香位於青衣南部，山勢三度起伏。山上可遠眺青衣北部、俯瞰昂船洲大橋，中國石化油庫，九號及葵涌貨櫃碼頭， 景觀開揚，景色迷人。 三支香南峰下一處山坡叫「春花落」， 正所謂上山容易，下山難。 疫情下我走了春花落四次，給大家介紹一條上山和一條下山的路線。

1， 香港專業教育學院(青衣分校) >春花落>仟步天梯

全程4公里，需2小時，適合略具經驗的山友。

於春花落路上浮沙碎石，需手腳並用， 下山時直落1000級階梯。

2， 長青巴士總站 > 細山 > 中鋒 >三支香 > 春花落 >香港專業教育學院(青衣分校)

全程5公里，需時3小時

開始登山的梯級頗多，登山路徑會經過一些山墳，切勿亂走和喧嘩。登山途中可遠眺大帽山及欣賞鄰近的景色。北峰與南峰之間是林蔭山徑，走起來十分舒適，也不沉悶。 由春花落下山路線不太清晰，且坡幅較為陡峭，只適宜富經驗行山人士前往。詳情請參考：

https://timhiking.com/blog.php?d=200729

  •  
    • 點擊圖片放大
    +5
    +4

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

最新專欄文章 更多

【山地悠遊人生@iM網欄】El Bulli 斗牛犬——神話延續
2020/12/06
【山地悠遊人生@iM網欄】El Bulli 斗牛犬——神話延續
【山地悠遊人生@iM網欄】傳奇三兄弟 El Celler de Can Roca (上)
2020/11/22
【山地悠遊人生@iM網欄】傳奇三兄弟 El Celler de Can Roca (上)
【山地悠遊人生@iM網欄】看此生從未見過的景象 世界上最好的洞潛地點 （下）
2020/11/15
【山地悠遊人生@iM網欄】看此生從未見過的景象 世界上最好的洞潛地點 （下）
【山地悠遊人生@iM網欄】水底迷宮 世界上最好的洞潛地點 （上）
2020/11/08
【山地悠遊人生@iM網欄】水底迷宮 世界上最好的洞潛地點 （上）
【山地悠遊人生@iM網欄】禍不單行 錯漏百出的旅人
2020/11/01
【山地悠遊人生@iM網欄】禍不單行 錯漏百出的旅人

上一篇文章

黃又南宣佈患腦退化父親離世 曾為父承擔700萬債務

下一篇文章

英航抵港航班4名乘客確診 停飛至聖誕節
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主
【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
【大行點睇】大和重申對科網股正面看法 7大相關股最新評級和目標價一覽
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
睇樓兩年　苦等樓價跌　終以「時光倒流價」購海景單位
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區