【山地悠遊人生@iM網欄】心曠神怡好地方 香港最易最靚行山點

山頂

疫情下壓力大，一直困在室內很鬱結， 聖誕佳節將至，最好到山頂放鬆一下。 現在沒有遊客來港觀光購物，去山頂又舒服又寧靜，一點也不擠擁。尤其是晚上行上山頂， 聖誕燈飾襯托下的維港夜景， 令人心曠神怡。

很多人喜歡白天步行到山頂，特別是帶著年幼子女，可以由薄扶林公眾騎術學校出發，走入薄扶林家樂徑， 經薄扶林水塘道行到太平山頂，需時大約一小時，全程也有樹蔭，又可欣賞美景，是非常舒服的初級行山路線。另一個方法是坐車到山頂，然後沿盧吉道環迴步行徑，環繞太平山一轉，輕鬆容易沒難度。 原來山頂廣場的一樓平台， 有個免費露天兒童遊樂場，設施新並有挑戰性。在巴士站旁有樓梯直接到達，無需經過商場，遊樂場旁有個乾淨的廁所。另外，最近日落約在五點38分，站在山頂廣場一樓平台的兒童遊樂場， 就可以看到攝人日落。

最近一次跟朋友夜行上山頂，別有一番風味。從蒲飛路加油站旁的山路出發，一直沿着上夏力道，約二十分鐘就會到達山頂廣場。另一條線是轉入盧吉道， 相對路程會長一點兒， 兩條路最後都會在山頂會合。天氣乾爽，四週寧靜，只聽到昆蟲叫聲， 偶爾碰到一些跑山的外籍人士。從高處觀看香港夜景，美景盡現眼前，整個人都心情愉快。 只是剛開始的10分鐘沒有燈光， 其它路段都有街燈，非常安全。你如果覺得體力不足，可以去廣場借廁所一用， 然後就直接由山頂廣場乘車離開，有15號巴士和1號綠色專線小巴，那天我們搭小巴到中環。

出發前準備：運動鞋及運動服，頭燈或者電筒。 手機也可以，確保手機有後備電源，再帶一瓶水。

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春花落

三支香位於青衣南部，山勢三度起伏。山上可遠眺青衣北部、俯瞰昂船洲大橋，中國石化油庫，九號及葵涌貨櫃碼頭， 景觀開揚，景色迷人。 三支香南峰下一處山坡叫「春花落」， 正所謂上山容易，下山難。 疫情下我走了春花落四次，給大家介紹一條上山和一條下山的路線。

1， 香港專業教育學院(青衣分校) >春花落>仟步天梯

全程4公里，需2小時，適合略具經驗的山友。

於春花落路上浮沙碎石，需手腳並用， 下山時直落1000級階梯。

2， 長青巴士總站 > 細山 > 中鋒 >三支香 > 春花落 >香港專業教育學院(青衣分校)

全程5公里，需時3小時

開始登山的梯級頗多，登山路徑會經過一些山墳，切勿亂走和喧嘩。登山途中可遠眺大帽山及欣賞鄰近的景色。北峰與南峰之間是林蔭山徑，走起來十分舒適，也不沉悶。 由春花落下山路線不太清晰，且坡幅較為陡峭，只適宜富經驗行山人士前往。詳情請參考：

https://timhiking.com/blog.php?d=200729

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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