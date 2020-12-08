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【小米1810】料首次採用驍龍888芯片 小米11手機傳本月底發布

股樓投資 17:12 2020/12/08

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內地媒體報道，小米(01810)，傳最快於本月底發布新款智能手機小米11 標準版。消息指，小米11手機充電設配置55W快充，並已正式獲得內地3C（中國強制性產品認證制度）認證。此外，傳小米11月將採用驍龍888手機芯片，為首個採用此芯片的手機產品。早前宣布進行大型集資而一度調整的小米，今日全日大升4.8%收報28.35元。

[第四波疫情] 上月總商品交易額按年大增96% 港視中午升逾半成   詳情請看【下一頁

【第四波疫情】日本城母企中期利潤增2.35倍 中午勁升11%   詳情請看【下一頁

日前亦有市場消息傳出，小米大幅增加明年零部件訂單數量，預訂高達2.4億部手機的零部件，不僅超過今年產量，而且也超過了蘋果iPhone的平均年出貨量，並且超越華為。

小米合夥人兼總裁王翔近期曾指，小米第三季智能手機市佔率達到13.5％，成為全球第三名，智能手機出貨量按年升44.6％亦非常強勁，創下歷史新高，顯示過往幾年的雙品牌戰略成功，同時亦成功佔據高端市場，未來亦將繼續推出高端產品。月初小米落實已配股及發債方式集資逾300億元，資金投放於業務擴張，增加主要市場市場股份的投資，及投資戰略生態系統。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 經濟

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