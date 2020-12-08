在台菲傭隔離檢疫期離開房間　走廊停留8秒鐘遭罰款2.7萬元

新冠肺炎持續傳播，各個國家和地區政府惟有嚴陣以待。據日本放送社（NHK）周一（7日）報道，台灣高雄市一名菲籍外傭因離開檢疫房間8秒，被當地衛生局處罰10萬元新台幣（約27,446港元）。報道亦特別提及，台灣媒體並沒有批評當局懲罰過於嚴格，並引發網民廣泛討論。

從檢疫旅館的閉路電視畫面來看，該名外傭踏出房門並離開房間，疑似是拿物品給另外一個房間的朋友，並在走廊上停留了約8秒。

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根據當地檢疫相關條例，違反檢疫措施者，可罰款10萬至100萬元新台幣。當地衛生局強調，該名外傭明知檢疫規則，卻仍然擅自離開房間，因此對其處以罰款10萬元罰款。

不過亦有不少網民提出：「懲過於嚴格了」，並擔心「外傭付不起罰金」。對此當地衛生局回應道，移工繳罰款可考慮一次繳清或分期，必要時以扣薪方式處理，未繳清之前限制出境。另外疾管署副署長莊人祥亦表示：「尊重地方政府裁量。」

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