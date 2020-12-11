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【國產疫苗】科興疫苗成港府預先採購疫苗之一　早前傳97%有效、科興：尚未得出有效數據（第二版）

股市 15:25 2020/12/11

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科興生物其後澄清，印尼方面稱其試驗性冠狀病毒疫苗在早期試驗中保護率為97%的說法，表示這一數字應是血清抗體陽轉率。

行政長官林鄭月娥於周五（11日）記者會公布，港府預先採購疫苗計劃取得突破，中國科興生物（美：SVA）為3家已簽約的新冠疫苗藥廠之一，最快明年1月到港，為3款疫苗預計最先到港的新冠疫苗。

媒體早前引述在本土生產科興生物疫苗的印尼公司稱，科興研發的新冠疫苗在早期試驗中顯示出至多97%的有效率。印尼國有公司PT Bio Farma的公司通訊負責人Iwan Setiawan指，該有效率是從一項為期一個月的臨床試驗的初步數據中得出的，最終有效率將於1月份確定。

林鄭記招直播：與科興、輝瑞、牛津達成疫苗採購協議，詳情可見【下一頁】

不過，科興生物其後澄清，印尼方面稱其試驗性冠狀病毒疫苗在早期試驗中保護率為97%的說法，表示這一數字應是血清抗體陽轉率。科興駐北京發言人，該公司尚未得出該疫苗的有效率數據，並預期在巴西開展的試驗將產生該數據。

若果科興新冠疫苗有效率達97%，意味國產疫苗的有效率可能比西方目前跑出的的三款新冠疫苗更高（見下表）。已入股科興生物旗下子公司北京科興中維生物技術（下稱科興中維）的中生製藥 （01177） 現跌0.9%，報6.73元。另外，國藥 （01099） 現跌0.8%，報19.18元；康希諾生物 （06185） 受累配股，現跌8.7%，報170.5元。

另外，復星醫藥 （02196） 現升3.9%，報36.2元。BioNTech授權復星醫藥在中國及港澳台地區獨家開發、商業化基於其專有的mRNA技術平台，研發的針對新冠型肺炎疫苗產品。

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科興生物此前發公告指，科興中維已建立並投入使用的新冠疫苗生產綫，年生產能力超過3億劑，計劃在今年年底前，完成建設的第二條生產綫投入使用後，將使新冠疫苗克爾來福的年生產能力提高至6億劑以上。中生製藥此前宣布入股科興中維15.03%權益。

相關文章：

中生製藥向研發生產新冠疫苗企業出資近40億元　股價逆市升逾4%（第二版）

【新冠疫苗】傳輝瑞無法供應更多疫苗予美國直至明年6月底

【新冠疫苗】英國開始接種輝瑞疫苗　一文看其他疫苗進展！

編輯：吳敏芳

（第二版加入科興回應）

中國生物製藥（01177） 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 國藥控股（01099） 疫苗

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