【限聚令收緊】美容院周四起停業14日　業界斥政府措施欠標準　大嘆今次損失最慘重

本地疫情爆發第四波，港府再次要求美容院、健身室及按摩中心停業，食肆6時後禁堂食，由本周四凌晨開始生效，為期14日至12月23日。香港美容業總會創會主席葉世雄對有關禁令大感無奈，質疑政府標準；料行業將損失50至60億元生意。

由疫情爆發至今，美容院被勒令停業三次。葉世雄認為，美容院一直寧願做少些生意，亦要維持防疫標準，更有預約機制記錄客人到訪時間，近來亦未有出現確診個案。他坦言每次被停業亦冀政府可交代清楚其標準，惟一直未有解釋、商量，他大嘆：「業界怎能釋懷？」

除了不解政府的防疫方針，葉世雄又估計，是次疫情適逢聖誕前的傳統旺季高峰期，損失較前兩次停業更慘重。若停業延長至1個月，他相信行業將損失50至60億元生意。加上商戶本來亦寄望年尾可盡量做回今年的生意，現時營商信心完全被打擊。

葉世雄又期望港府可為受停業令影響的行業，再次推出保就業計劃，可暫時保住員工飯碗。然而，他直言希望不大，若停業令延長至農曆新年後，料無可避免出現結業潮。

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記者：葉泳珊