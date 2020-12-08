【新股IPO】瑞銀：中概股明年繼續來港作第二上市　科技、消費、醫療為明年新股市場焦點

瑞銀發表2021年投資銀行業展望報告預計，明年中美關係不會即刻好轉，香港新股市場繼續有中概股計劃來港作第二上市，又預料明年香港新股上市的行業板塊由科技、消費、醫療行業等主導。

近日中美關係繼續惡化，再有多間中資企業被華府制裁，瑞銀投資銀行亞太區主管暨中國總裁金弘毅認為，中美關係的風險依然存在，又指負責任的美國上市中資企業會考慮到公司的股東及董事會的利益，會有準備。

雖然中美關係不明朗，部分中資企業仍然會赴美上市。他指出，對部分行業而言，赴美上市能有較高的估值，當地的投資者亦能認識該行業的商業模式，例如新能源汽車。他又提到，若中美關係進一步惡化，如有必要公司亦可來港作第二上市，減低風險。他又認同，公司到當地上市，遵守當地的監管規例是理所當然。

瑞銀表示，聯交所對第二上市公司業務及市值有一定的要求，認為短期內不會放寬要求，預計明年中概受回流數目與今年的相若，但發行量則視乎有沒有大型公司來港上市。金弘毅又提到，參考今年中概股來港作第二上市後，公司的股價、交易量均帶來正面的作用。

瑞銀表示，明年新股融資增幅不大，有機會與今年持平，不過新股上市宗數有機會較2020年有所增加，他認為自2018年聯交所批准引入未有盈利生物科技公司上市，生物及醫療科技公司於明年繼續蓬勃。

瑞銀投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠表示，主要受到疫情影響，今年全球的收並購數目按年下跌15%至4658宗，不過預料明年將會迎來反彈。

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責任編輯：謝卓榮