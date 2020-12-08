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宏利香港：首三季代理銷售按年「拉成平手」

Hot Talk 15:46 2020/12/08

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紀榮道形容宏利首九個月業務表現具韌性

保監局早前公布首三季本港保險銷售數據，宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，在第三波疫情期間，7、8月所受的影響較大，惟9月疫情平穩後對業務有幫助，形容宏利首九個月業務表現具韌性，其中代理人團隊銷售更與去年同期「拉成平手」。

對於第四波疫情爆發，政府進一步收緊社交區隔措施，可能影響保險銷售，紀榮道僅指會小心應對處理第四波，又指公司已推出網上投保方案供客人選擇。

宏利10月15日至20透過網上問卷，訪問了1026名18歲或以上人士，以了解港人疫情下的身心健康，以及市民如何使用港府向市民派發的1萬元現金。調查顯示，超過一半受訪者預期要一年或更長時間方可停用防疫產品，意味著大部份港人預期疫情將持續一年或以上。

另外，受訪者中有77%表示會將1萬元用於加強個人或家庭財務規劃，包括用於儲蓄、投資等；另有46%受訪者稱會用購與健康相關的產品，如消毒用品、健康補品等。

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記者：謝智聰

香港股票 宏利金融－S（00945） 保險公司 疫情
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