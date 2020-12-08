【美團3690】美團傳部署進軍醫療業務 新增「美團專業藥房」商標

內地科技公司巨頭紛紛發展醫療業務，如京東（09618）旗下今日首掛的京東健康（06618）、及阿里巴巴（09988）旗下的阿里健康（00241）等。內媒報導，近日美團（03690）的關聯公司北京三快科技有限公司新增「美團專業藥房」商標，其分類為醫療園藝、廣告銷售。美團今日升1.8%，報287.6元，成交54.5億元。



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目前，美團的平台上已有提供醫療配對服務，用戶可於平台內團購及預約有關服務；亦設有「藥店」售賣藥物。今次註冊新商標或代表美團有意大力發展醫療相關業務。



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另外，美團全資控股的第三方支付公司錢袋寶被人民銀行處罰，因公司沒有按規定落實收單銀行結算賬戶管理制度；沒有嚴格審核特約商戶質素；未嚴格落實檔案管理制度；沒有完整保存受益人核實資料，所以被處罰款26萬元人民幣。過往，於2018年及2019年錢袋寶亦曾因違反銀行卡收單業務相關制度規定被警告及罰款。

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