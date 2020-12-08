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【韓國疫情】南韓制定新冠疫苗接種計劃　長者等高危群組優先接種

環球政經 15:43 2020/12/08

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新冠疫苗研發進入最後階段，全球各國已開展或制訂疫苗接種計劃。南韓政府正制定新冠疫苗接種計劃，考慮將為長者、慢性疾病患者等高危群體和社會服務人員等共3600萬人劃為優先接種對象，為其免費接種。

據韓聯社報道，南韓保健福祉部和疾病管理廳今日(8日)表示，政府正在同相關部門和專家共同制定新冠疫苗接種計劃，考慮將為長者、慢性疾病患者等高危群體，以及醫療人員、防疫人員、警察、消防員、療養設施工作人員和軍人等社會服務人員，共3600萬人劃為優先接種對象，可免費接種疫苗。

至於其他群體，將在優先群體接種結束後進行疫苗接種，而由於針對兒童及青少年的疫苗測試臨床結果仍未足夠，他們或不會獲優先接種。

【日本疫情】為降感染風險 JR西日本擬提供積分 鼓勵乘客避開繁忙時段，請看【下一頁】

保健福祉部長官樸淩厚表示，疫苗將從明年第一季起在南韓供應，但政府將在確認疫苗的安全性和有效性後再開啟接種。他又指，南韓疫情較其他國家相對穩定，沒必要緊急接種。

據南韓中央防疫對策本部今日消息，南韓昨日新增感染新冠確診病例594宗。

 

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責任編輯：葉卓偉

疫苗 南韓 疫情

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