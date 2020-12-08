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【日本疫苗】或未能趕及明年春天 AnGes日本藥廠宣布進入人體臨床試驗階段

環球政經 16:10 2020/12/08

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繼英國、法國等多國宣布進行大規模疫苗注射後，日本藥廠AnGes周二(8日)宣布進入人體臨試驗階段，料有500名日本人參與，惟目前進度或未能趕及明年春天完成疫苗，供日本全國進行大規模接種。

據共同社報導，日本藥廠AnGes表示目前已500名試驗者接種，正進入研究的下一階段，預料最快於明年夏天完成覆檢試驗結果，其後計劃之後再進一步擴大臨床試驗規模。大阪府知事吉村洋文早前預料，日本於2021年春天至秋天期間展開全國大規模的疫苗接種，惟從目前進度可見，或須往後延遲。

【韓國疫情】南韓制定新冠疫苗接種計劃　長者等高危群組優先接種：【下一頁

AnGes透露，臨床試驗人士將分成兩組接種2劑疫苗，第一組人士完成接種第一劑疫苗後須相隔2周後，才可接種第2劑；第二組人士則須相隔4周時間，以便確保疫苗副作用及能否在人體人產生足夠抗體。

目前日本國內只有AnGes藥廠進入人體臨床試驗階段，較領先其他國內藥廠研究，原本打算於2021年春天獲取日本政府批准為目標，但尚未進行數萬人的人體大規模臨床試驗，暫估計實際接種時間仍需等待至2022年後。

【日本疫情】為降感染風險　JR西日本擬提供積分　鼓勵乘客避開繁忙時段：【下一頁

現時美國輝瑞和德國BNT疫苗已獲英國批准，日本當局正爭取海外疫苗外，仍繼續給予日本國內研發疫苗支援。

 

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責任編輯：潘曉豐

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