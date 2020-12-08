【BNO移民】英國平均樓價升至260萬 封城帶動樓市

▲ 英國封城帶動民眾對居住空間的需求增加，英國平均樓價上升1.2%。

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，部分港人考慮移民英國，英國樓價成為港人關注焦點。英國於新冠肺炎疫情期間採取封城措施控疫，民眾對居住空間的需求增加，帶動英國平均樓價上升1.2%。

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英國《標準晚報》（Evening Standard）引述Halifax銀行公布的數據，英國上月的平均樓價升至25.3萬英鎊（約260萬港元），按月升幅達1.2%，按年升幅為7.6%。另外，英國今年第三季的樓價，按季增幅也達3.8%。

房地產開發商伯克利集團上周更透露，該公司已在倫敦購入更多土地開發住宅。

Halifax銀行加利（Russell Galley）指，隨著貸款批准率升至13年以來的高位，市場對住屋空間的需求增加，也出現由城市遷往農村的趨勢。新冠肺炎疫情改變生活和工作模式，不少英國人選擇由城市轉移至鄉村地區居住。

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加利表示，英國很多家庭仍有信心，樓價於明年可進一步上升。但他認為經濟環境仍充滿挑戰，預計失業率將在明年中達到高位，估計英國未來12個月的房地產市場活動或會放緩。

責任編輯：鄭錦玲