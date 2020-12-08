【禁晚市堂食】聖誕或要留家慶祝？　戶戶送推聖誕到會低至8折

▲ 戶戶送推出到會服務，可從50多名餐飲到會夥伴中訂購聖誕美食。（戶戶送提供圖片）

港府再收緊限聚令，食肆晚上6時起禁堂食，聖誕或許要留家慶祝。因此，戶戶送推出到會服務，可從50多名餐飲到會夥伴中訂購聖誕美食，當中涵蓋不同菜色、價位及地區，部分餐廳更有折扣優惠。

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戶戶送精選的聖誕到會菜單包括PizzaExpress Catering聖誕派對套餐，而PizzaExpress聖誕精選2至3人套餐，12月11至20日訂購更有全單8折；FEAST Catering的香草烤火雞套餐；九龍香格里拉大酒店的聖誕火雞(6公斤)；Cafe Siam Catering的Cafe Siam聖誕套餐；Morty's Delicatessen Catering的招牌三文治Combo等。

若想預訂，必須填上指定送貨日期及時間，有些餐廳更只接受2至3天前的預訂。戶戶送亦可按要求提供多樣額外增值服，滿足不同規模的餐飲需要。

此外，戶戶送今年更出售社企Cookie Smiles特製的聖誕曲奇套裝，內有7吋及4吋兩種大小的薑餅人曲奇，還可選擇加配朱古力曲奇的禮物套裝，可與親朋好友一同分享或用作送禮。

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責任編輯：朱悅瀅