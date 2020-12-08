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【阿里巴巴】阿里巴巴犀牛智造CMO危昱：北京成為數字科技創新及新消費重要陣地

股市 15:25 2020/12/08

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阿里巴巴犀牛智造CMO危昱稱北京成為數字創新和新消費發展重要陣地。

阿里巴巴 （09988） 犀牛智造首席營銷官危昱於北京商業高峰論壇上稱，「北京無疑是數字科技創新和數字新消費發展的的重要陣地。」今年雙11期間，北京共有37萬商家參與，商家數量及平台消費者買入總額位居全國大中城市中第二。另外，進口商品消費總額按年增長42%，新品牌、老字號、文旅產品消費旺盛。

危昱說，疫情為消費格局到行業格局帶來衝擊，也正是國內大循環呼喚供給側結構性改革，創造消費新格局的一個縮影。如果把基於移動互聯網技術的電商、新零售的興起，看作是中國在消費領域發生的一輪改變，那麼新一輪的改變，極大可能是由AI技術、數字化生產、IoT等數字科技創新，所帶來的產業改變、供給側結構性改變。

他以阿里巴巴為例，數字科技的創新已經在交易、生產各個環節深度發展。今年天貓雙11活動期間，阿里巴巴的核心交易系統在公共雲上，經受住58.3萬筆/秒的全球最大瞬時流量洪峰。在直播間上線全球首個多語言實時翻譯系統，可支持214種語言人工智能客服服務，大幅提升全球購便利化能力。

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編輯：陳華

香港股票 人工智能 阿里巴巴－SW（09988） 新經濟股
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