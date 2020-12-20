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【酒醉金迷@iM網欄】紅酒圈最新熱話：木桐2018破格新酒標！

名人薈萃 23:02 2020/12/20

分享：

自從踏足紅酒圈後，筆者的社交網絡追蹤了數十個酒莊、酒商、酒評人，紅酒媒體等等的帳號，以第一時間獲得最新消息。就在月初，筆者在不同平台都被同一則新聞洗版：木桐酒莊推出2018新酒標！

讀者朋友或記得筆者曾經在「承載歷史與文化 波爾多酒標的千奇百趣一文」介紹過，自1945年起木桐酒莊每個年份都會推出一款酒標，邀請當代藝術家或城中名人負責設計，最為人津津樂道的要算是畢加索及查理斯王子的作品。就在12月1日，木桐酒莊在官方IG帳號發布其2018年份的酒標，引起紅酒圈一陣騷動，業內人士估計其價格將會大幅上漲 (根據Wine-searcher，至截稿時2018木桐酒莊正牌均價已升至每瓶607歐)。究竟這個新酒標有甚麼魔力呢？

先給大家仔細鑫賞酒標的真身：

大家能看出它的意義嗎？這兩個毛筆字乍看是個象形文字，其實是中國著名畫家和獨立藝術家徐冰創作的著名「英文方塊字」。仔細地看，酒標原來是由酒莊名字：“Mouton”和“Rothschild”的兩個英文單詞創造出來的「漢字」，將中國書法與法語字母完美結合，同時展現出中西方文化的美。藝術家徐冰在20世紀80年代末開始創作的成名作《天書》系列中，親自刻印數千個「新漢字」，以圖象性、符號性等議題探討中國文化，成為當代藝術史上的經典。

2018木桐紅酒除了酒標充滿話題性，它的內涵也值得大家欣賞，著名酒評家James Suckling就給出100滿分，他稱：「言語無法表達我對此酒的贊美。在我的品酒職業生涯中，我從未嚐過一款年輕的木桐紅酒，能呈現出如此細膩及深沉的泥土風味」(I am a little bit speechless about this one. I have not seen such earthy and totally deep character of the soil in a young Mouton in my career.)。

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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