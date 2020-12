【酒醉金迷@iM網欄】紅酒圈最新熱話：木桐2018破格新酒標！

自從踏足紅酒圈後,筆者的社交網絡追蹤了數十個酒莊、酒商、酒評人,紅酒媒體等等的帳號,以第一時間獲得最新消息。就在月初,筆者在不同平台都被同一則新聞洗版:木桐酒莊推出2018新酒標!

讀者朋友或記得筆者曾經在「承載歷史與文化 波爾多酒標的千奇百趣一文」介紹過,自1945年起木桐酒莊每個年份都會推出一款酒標,邀請當代藝術家或城中名人負責設計,最為人津津樂道的要算是畢加索及查理斯王子的作品。就在12月1日,木桐酒莊在官方IG帳號發布其2018年份的酒標,引起紅酒圈一陣騷動,業內人士估計其價格將會大幅上漲 (根據Wine-searcher,至截稿時2018木桐酒莊正牌均價已升至每瓶607歐)。究竟這個新酒標有甚麼魔力呢?

先給大家仔細鑫賞酒標的真身:

大家能看出它的意義嗎?這兩個毛筆字乍看是個象形文字,其實是中國著名畫家和獨立藝術家徐冰創作的著名「英文方塊字」。仔細地看,酒標原來是由酒莊名字:“Mouton”和“Rothschild”的兩個英文單詞創造出來的「漢字」,將中國書法與法語字母完美結合,同時展現出中西方文化的美。藝術家徐冰在20世紀80年代末開始創作的成名作《天書》系列中,親自刻印數千個「新漢字」,以圖象性、符號性等議題探討中國文化,成為當代藝術史上的經典。

2018木桐紅酒除了酒標充滿話題性,它的內涵也值得大家欣賞,著名酒評家James Suckling就給出100滿分,他稱:「言語無法表達我對此酒的贊美。在我的品酒職業生涯中,我從未嚐過一款年輕的木桐紅酒,能呈現出如此細膩及深沉的泥土風味」(I am a little bit speechless about this one. I have not seen such earthy and totally deep character of the soil in a young Mouton in my career.)。

吳潔怡 波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問 於法國完成國際傳播學碩士學位,持有WSET 葡萄酒第三級證書,現於波爾多工作,為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

