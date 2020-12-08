【港股追蹤】奢侈品有望復甦？瑞銀升普拉達評級至「買入」　股價再創52周新高

瑞銀發表報告表示，升普拉達(01913) 評級由「中性」至「買入」，以反映剔除變動因素影響後的銷售額(LFL)預期的上升動力，該行對明年收入預測高於其他券商預期16%，加上在無新店開張預期下，強勁的銷售將帶動店舖的效能，料至2024年可回復至每平方米銷售高峰的3萬歐元，同時帶動經營槓桿，以及EBIT利潤率的改善。

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該行指，雖然普拉達今年以來股價上升24%，但料未來仍有30%上升空間，決定上調對其目標價由30.5元升至52元。瑞銀認為，普拉達品牌於兩年前開始的轉型計劃十分正面，包括全線產品更新、委任新聯席創意總監Raf Simons、減價結束、批發銷售變得更理性，及針對電商等。

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