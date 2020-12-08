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【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區

環球政經 15:51 2020/12/08

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搬屋搬去哪一區，每人都有不同選擇。有網民最近出帖，指自已搬新屋後大感後悔。他表示，數年前由新界區搬到市區港鐵上蓋的自置物業，本以為新樓兼港鐵上蓋物業不錯，怎料卻忽略了社區環境。他形容，現時居住的環境一般，社區有公屋，「開始後悔當日太主觀、太心急做錯決定。」

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出帖者表示，現時唯有以交通方便來安慰自己，或者等十年八載後再搬屋，再問一眾網民，有沒有換樓後後悔或不適應新地區。

有網民回應指自己都有類似經驗，他本身住公屋，今年才上車，新舊屋相差兩個港鐵站。他搬到新屋後，有一次不幸生病，想吃麵或粥，發現新屋的社區沒有適合的餐廳，最後寧願回到舊屋的社區找餐廳。「好難想像好似日出康城咁，只得一個大型商場，喺病到暈下暈下的情況下，又要換衫，喺個商場入面行咁多路先到餐廳，有得食。」但他亦指，即使如大西北離市區較遠的地區也有人住，說到底都只是習慣問題。

另有網民表不認同，「其實有啲巿區生活未必方便同啱自己，正如人人話港島區正，但我唔會中意。」他認為，巿區物價貴一大截，民生小店不多，反而不介意有公屋的地方，「因為公屋多嘅地方先多休憩設施，同買嘢食嘢又多選擇又抵。」他也提到，雖然不少人會不喜歡有公屋的社區，提醒網民買自住樓時必須了解清楚。

 

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責任編輯：楊子瑩

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