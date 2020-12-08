【科技抗疫】加州推智能手機防疫工具　專家質疑採用率偏低

▲ 最近，加州政府推出一項自願性質的智能手機防疫工具，向可能曝露在感染風險中的人發出警告。

美國新型冠狀病毒確診個案持續急升，而加州更是疫情重災區。即使政府已經對居民外出加強限制措施，但成效依然不大。最近，加州政府就推出一項自願性質的智能手機防疫工具，向可能曝露在感染風險中的人發出警告，不過有專家就質疑其採用率可能很低。

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加州政府與蘋果和Google合作開發的這項應用程式，名為CA Notify，已在加州大學聖地牙哥分校和舊金山分校進行試用。此應用程式將允許新冠肺炎確診者，以匿名的方式通知附近的人，讓周遭的人知道自己可能已經暴露於病毒的高風險環境，讓曾與確診者近距離接觸的人，能夠盡快進行檢測與隔離。

加州州長Gavin Newsom表示，這款應用程式並非疫情的接觸者追蹤，不會收集用戶的位置地點，或是公開他們的身份，而是以藍牙技術在手機之間交換匿名的程式編碼，而那些編碼可有助辨識過去兩週在新冠肺炎感染者周遭的人群。

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有專家表示，畢竟科技工具只能作為輔助措施，雖然此應用程式可有助於改善密切接觸者追蹤的工作，不過由於採取民眾自願登入與下載使用，因此有可能出現確診者不確實輸入、或者有人惡意輸入引發恐慌等情況。加州大學公共衛生教授Andrew Noymer質疑，從純粹的流行病學角度來看，如果大約只有10%人願意採用此應用程式，那就等於沒用，因此其相關效益仍有待觀察。

責任編輯：施雯雯