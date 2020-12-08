【汽車股】中汽協﹕汽車芯片短缺 部分車企生產明年首季或受影響

▲ 據內地媒體報道，除了一汽大眾和上汽大眾外，消息指吉利(00175)、東風本田和廣汽本田亦有部分汽車停產。

內地汽車企業近日傳出因汽車晶片短缺而停產的消息，中國汽車工業協會副秘書長兼行業發展部部長李邵華表示，汽車晶片短缺問題確實在業界存在，明年首季部分汽車企業的生產或受到較大影響，但對明年全年的影響不會太大。他亦表示，未來晶片價格上漲是無可避免的事。

一汽大眾和上汽大眾汽車早前被傳出因晶片缺貨而停產，大眾汽車回應指，疫情所帶來的不確定性影響到某些特定汽車電子零件的晶片供應，個別車型或有中斷生產的風險，但強調情況並未影響交付。

據內地媒體報道，除了一汽大眾和上汽大眾外，消息指吉利 （00175） 、東風本田和廣汽本田亦有部分汽車車型停產。

目前缺貨的車用晶片為MCU晶片，前五大MCU供應商為恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導體和德州儀器。據了解，恩智浦和瑞薩電子已傳出加價的消息。

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編輯﹕賴奕羚