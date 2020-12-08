iOS 14.2或會令部分iPhone型號電池　加速老化

近日Apple推出新系統iOS 14.2，讓不少用戶紛紛去更新，但在討論區Reddit上有用戶反映，iOS 14.2會加速電池消耗問題。

據《MacRumors》報道，受影響的主要為iPhone部分舊型號，如iPhone XS、iPhone 7、iPhone 6S及第一代iPhone SE。有不少用戶表示，iOS 14.2或會引申的問題，除了是加速手機電池消耗外，還需要更長的充電時間。有用戶更表示，其設備曾在30分鐘內，跌了50%的電量。

有用戶又試過只用上數分鐘，就下跌了4%，單是在上網時，手機都會快速升溫。有XS Max用戶表示，使用手機玩遊戲或是上網、看影片時，機身都會很快發熱。然而，新手機型號用戶都可能會遇到類似問題。在Reddit上，有iPhone 12 Pro Max用戶指出經過一個晚上，手機電量下降了50％。有用戶則分享其經驗，指一般等新系統推出半年後再更新，相對而言會較為安全。

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責任編輯：黎淑雯

