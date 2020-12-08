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【2021年預測】資訊安全公司揭示2021年網絡安全預測　跨境數據儲存、在家工作成重點

科技 16:36 2020/12/08

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Palo Alto Networks 副總裁兼亞太區安全總監Sean Duca指出，各國計劃實施的旅遊氣泡指施，需要收集大量個人資料，並進行跨境數據分享，未來有機會引起私隱爭議。

2020年全球爆發新冠肺炎疫情，企業紛而採用綫上遙距工作模式，同時不少網絡罪犯利用在家工作契機，發動更多網絡攻擊。美國資訊安全公司Palo Alto Networks，於今（8日）公佈2021年的網絡安全預測，並對未來趨勢作出分析及建議。

疫情期間，為加速旅遊、航空等行業復甦，不少國家正建立旅遊氣泡及互惠綠色通道。Palo Alto Networks 副總裁兼亞太區安全總監Sean Duca指出，各國計劃實施的旅遊氣泡指施，將收集大量個人資料，並進行跨境分享，未來有機會引起私隱爭議。他建議政府機構、航空公司與酒店等企業，在收集及轉移用戶資料時，需要更加安全儲存、讀取及使用資料。

＜＜【2021預測】網絡安全4大趨勢 　人工智能成抵禦網絡攻擊關鍵

＜＜【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高

另外，各國正在加快5G網絡發展，電訊營運商正部署新的5G網絡服務。Sean Duca認為，未來私營機構建設5G網絡的速度會比政府機構更快，企業需注意的是，5G網絡部署的挑戰性更大，網絡攻擊表面大有增加。

他也指出，現時全球不少企業實行在家工作，未來將會採用更多雲工具，料虛擬化桌面會成為未來流行的解決方案。建議企業為員工提供更加簡單的聯網設備，讓員工可直接存取所需的程式和及資源。同時也預測，安全存取服務邊緣 ( Secure Access Service Edge, SASE ) 解決方案，將成為新的網絡安全規範。

責任編輯：李寶如

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