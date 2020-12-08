  • 22°C
香港時間 : 20201208日 (二) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】貝萊德上調2021全球股市至增持　建議買入科技 醫療及周期股

股樓投資 15:47 2020/12/08

分享：

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）發表2021年展望，預期經濟復甦下，把全球股市評級由「中性」上調至「增持」，建議買入美國科技及醫療股份，以及亞太區周期股份，並減持全球投資級債券及美國國債。

該行全球首席投資策略師Mike Pyle表示，隨著新冠疫苗的發展，全球經濟將迅速復甦，把明年全球股市前景上調至「增持」，意味未來6至12個月股市將上升；不過長期而言，上市企業盈利及派息能力仍在挑戰性。當前股票的風險溢價似乎合理，實際利率的下降可能會進一步壓低風險溢價，從而支撐估值。

【美股觀點】嘉信理財游國義：板塊輪動下的投資策略 詳情請按【見下頁

股票方面，貝萊德建議投資者持有科技和醫療保健類股票，這兩個行業會因美國政府意見分歧而受益。另一方面，投資者應配置一些廣泛的新興市場、亞洲（除日本以外）和美國市值小的周期性股票。

科技股方面，Mike Pyle認為，雲計算、線上廣告和數碼支付等趨勢蘊藏增長機會，而半導體和軟件等行業有望保持領先地位。

此外，貝萊德看淡債券市場明年表現，把債券市場評級降至「中性」，建議投資者在未來6至12個月，減持全球投資級債券及美國國債。該行指出，隨著債券孳息率接近預期下限，持有政府債券的戰策理由已大幅減少。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

上一篇文章

【收緊限聚令】周四起食肆由傍晚6時起禁堂食　宴會人數減至20人

下一篇文章

【英國脫歐】脫歐談判再陷僵局 鎊匯急跌後反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【疫市筍盤】頂層連天台　享維港海景　竟要低市價沽　可借九成按揭
【疫市筍盤】頂層連天台　享維港海景　竟要低市價沽　可借九成按揭
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）