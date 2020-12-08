【2021展望】貝萊德上調2021全球股市至增持　建議買入科技 醫療及周期股

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）發表2021年展望，預期經濟復甦下，把全球股市評級由「中性」上調至「增持」，建議買入美國科技及醫療股份，以及亞太區周期股份，並減持全球投資級債券及美國國債。

該行全球首席投資策略師Mike Pyle表示，隨著新冠疫苗的發展，全球經濟將迅速復甦，把明年全球股市前景上調至「增持」，意味未來6至12個月股市將上升；不過長期而言，上市企業盈利及派息能力仍在挑戰性。當前股票的風險溢價似乎合理，實際利率的下降可能會進一步壓低風險溢價，從而支撐估值。

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股票方面，貝萊德建議投資者持有科技和醫療保健類股票，這兩個行業會因美國政府意見分歧而受益。另一方面，投資者應配置一些廣泛的新興市場、亞洲（除日本以外）和美國市值小的周期性股票。

科技股方面，Mike Pyle認為，雲計算、線上廣告和數碼支付等趨勢蘊藏增長機會，而半導體和軟件等行業有望保持領先地位。

此外，貝萊德看淡債券市場明年表現，把債券市場評級降至「中性」，建議投資者在未來6至12個月，減持全球投資級債券及美國國債。該行指出，隨著債券孳息率接近預期下限，持有政府債券的戰策理由已大幅減少。

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記者：李兆明