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【新股IPO】華潤萬象生活、佳源服務追揸沽攻略　京東健康強勢能否帶動暗盤升？

股市 14:23 2020/12/08

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京東健康 （06618） 暗盤及首日上市表現均理想，帶旺新股市場，有券商反映正在招股的新股也多了不少投資者詢問。京東健康的熱度會否對今日準備暗盤的兩隻新股華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 、佳源服務 （新上市編號：01153） 有幫助？投資界的意見是怎樣的？

信诚證券联席董事张智威認為，京東健康首日升約5成，帶動市場氣氛，相信接下來的新股招股反應繼續熱烈。不過，對於物管股仍維持早前的看法，該板塊熱潮已過，整個物管股處於回調狀態，同類股份選擇頗多，再加上近期上市大型優質新股不少，物管新股對投資者的吸引力已大大降低。

他又指，京東健康上市或會帶動對今日新股的暗盤氣氛，但預料華潤萬象生活及佳源服務暗盤升幅為單位數，建議投資者「見好收」，若果反應不佳亦不宜盡搏，應換馬下一隻新股。

中薇證券研究部董事黃偉豪也持有相同看法，現時物管股普遍疲弱，新股會個別發展，京東健康表現好不代表會其餘新股跟隨，建議先獲利。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】京東健康6618半日升逾5成　一手帳面賺逾1800元

編輯：陳華

香港股票 佳源服務（01153） 華潤萬象生活（01209） 物業管理股 京東健康（06618）

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