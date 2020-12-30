【新股IPO】網上車市1490明起招股　一手入場費5172元

▲ 網上車市集資約3.9億元。

網上車市 （新上市編號：01490） 今日起（30日）建簿（book-building）。據銷售文件顯示，網上車市計劃發售2.04億股，招股價介乎1.08元至1.28元，集資最多2.6億元，一手（4000股）入場費5172元。公司將於周四至1月8日招股，並於1月15日掛牌。

公司是次引入4名基石投資者，當中包括華泰國際、Shimmering Skyline、GCML及Coast SPC，合其認購1170萬美元（約9126萬港元），佔發行股本37.4%。

集團業務主要分為線上廣告服務及交易促成服務，收入主要來自線上廣告服務。截至今年上半年，收入按年跌24%至5890萬元（人民幣，下同）；純利按年增13.4%至2471萬元。

公司上市文件指出，網上車市有內部創作團隊製作資訊，並發表在自有平台及超過1000家業務合作夥伴平台。根據灼識諮詢報告，截至2019年12月31日止年度，公司在中國所有汽車新媒體平台中排名第一，所有發布渠道的平均每日獨立訪客約為1120萬人。

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責任編輯：謝卓榮