【新股IPO】網上車市1490今起招股　一手入場費5172元

▲ 網上車市於12月31日至1月8日招股。

網上車市 （新上市編號：01490） 周三（30日）起建簿（book-building）。據銷售文件顯示，網上車市計劃發售2.04億股，招股價介乎1.08元至1.28元，集資最多2.6億元，一手（4000股）入場費5172元。公司於周四至1月8日招股，並於1月15日掛牌。

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公司是次引入4名基石投資者，當中包括華泰國際、Shimmering Skyline、金涌資本管理及Coast SPC，合其認購1170萬美元（約9126萬港元），佔發行股本37.4%。

網上車市董事會主席兼首席執行官徐翀表示，今年內地汽車業受到疫情影響，汽車交易無辦法完全網上進行，導致公司上半年交易促成收入大跌逾90%，但內地政府控制疫情有效，預計這項業務明年可以錄得非常高的增速，自5月份汽車銷售市場維持雙位數增長。

集團業務主要分為線上廣告服務及交易促成服務，收入主要來自線上廣告服務。截至今年上半年，收入按年跌24%至5890萬元（人民幣，下同）；純利按年增13.4%至2471萬元。

公司上市文件指出，網上車市有內部創作團隊製作資訊，並發表在自有平台及超過1000家業務合作夥伴平台。根據灼識諮詢報告，截至2019年12月31日止年度，公司在中國所有汽車新媒體平台中排名第一，所有發布渠道的平均每日獨立訪客約為1120萬人。

公司集資所得將用約39.8%用於業務擴張，包括鞏固公司的市場地位及PGC數量、強化與業務合作夥伴的合作及把握新客戶與商機；約36.1%用於技術開發，包括強化研發與 IT 系統，優化公司的Picker引擎及開發與推廣新產品；約14.1%用於未來投資及收購，包括未來投資及收購可以與公司當前業務產生協同效應的公司；約 10%用於營運資金及其他一般公司目的。

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責任編輯：謝卓榮