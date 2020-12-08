【聖誕驚喜】傳蘋果今晚將發表頭戴式耳機AirPods Studio

▲ 有外媒爆料指，蘋果今晚要發布的新品，很可能就是AirPods Studio高階頭戴式耳機。

早前有消息指，蘋果（Apple）或會在美國時間12月8日凌晨5時30分進行與 AppleCare相關的內容修改，暗指將會有新產品推出。有外媒爆料指，蘋果今晚要發布的新品，很可能就是AirPods Studio高階頭戴式耳機。

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據外國媒體《AppleTrack》爆料指，Apple將推出的新品AirPods Studio，售價約為399美元（約港幣3,092元），音質將比AirPods Pro更好，支援主動降躁、配戴偵測等。而綜合早前的資料，其頭帶與耳罩都能自行更換材質，包括適用於運動的透氣材質，亦有質感較好的皮革，整體外形偏向復古設計。

不過，由於Apple目前尚未公布任何消息，外媒推測有機會好像AirPods Pro一樣，以新聞稿的方式上架新品。至於先前傳出的Apple TV，外界認為可能將會延到明年才會發表。

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此外，根據《彭博社》記者Mark Gurman與Twitter爆料帳號L0vetodream的發文，前者曾在10月份時指，Apple有計劃發表高端降噪耳機；而後者也曾在 上月初時表示，Apple計劃在12月推出「聖誕節驚喜」，且這項產品「對冬天有利」。而開發者也在 iOS 14.3 beta中找到一個疑似AirPods Studio的圖示，且當中也有近似於傳聞中AirPods Studio 的描述設計。可見不少跡象都顯示，Apple今晚推出AirPods Studio的機會很高，大家就拭目以待吧！

責任編輯：施雯雯