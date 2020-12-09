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【中美角力】回應民主派DQ 美制裁14名人大常委副委員長

環球政經 16:18 2020/12/09

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美國財政部在周一（12月7日）宣布制裁14名全國人大常委副委員長，指他們涉及取消4名香港民主派立法會議員的資格，而且有份通過港區國安法。

被制裁的14人包括武維華、蔡達峰、曹建明、沈躍躍、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、萬鄂湘、王晨、王東明及張春賢。

【中美角力】華府傳再制裁89間中國企業　外交部：反對美方無端打壓 【下一頁

美國國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）在回應制裁時表示，14人須為通過「無恥的」港區國安法負上責任。「今次的制裁再次強調，美國將繼續與盟友合作，讓北京對削弱香港的自治負上責任，美國亦再度敦促北京遵守承諾。」

中國外交部發言人華春瑩7日在記者會上反覆重申，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四，並敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

【中美角力】中方回應制裁： 美方抹黑治疆政策破壞穩定 【下一頁

有分析認為，是次制裁的對象為中國第二級別的官員，美方並沒有制裁更高級別的官員，顯示美國不想引起軒然大波。

美國分別在7月及8月對新疆官員及香港官員實施制裁，對象包括新疆黨委書記陳全國、香港行政長官林鄭月娥及香港警務處處長鄧炳強等人。受制裁影響，林鄭月娥無法使用銀行戶口受薪，政府改為以現金向她支薪。她表示受制裁影響為生活帶來小許不變，但對此感到光榮。

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撰文 : 張健兒

立法會 警務處 內政 外交 林鄭月娥 陳全國 華春瑩 鄧炳強 港區國安法 國安法

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