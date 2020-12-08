【港股追蹤】長城汽車喜事多 股價急升超過1成

要數下半年最強汽車股，除比亞迪控股（01211）外，長城汽車（02333）的風頭亦毫不遜息，股價下半年至今累升超過2倍，公司最新公布11月銷售數據符合市場預期，加上政策面有利，又有大行睇好前景下，股價今日（8日）再升超過10%，走出早前調整的低谷。

集團昨晚（7日）公布，今年11月汽車產量為14.62萬輛，按年增長23.15%；銷量為14.52萬輛，按年上升26.12%，兩項數字均延續金九銀十的強勁升幅。

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總結今年首十一個月，公司產量為94.9萬輛，按年下跌1.42%；惟銷量按年轉跌為升，達96.15萬輛，按年增長0.75%。

瑞信報告指，長城11月產量為四年來高位，大致符合市場預期，銷量更高於行業乘用車銷售預測。認為集團增長強勁，主要是由於「哈弗H6」SUV系列的銷售，按年上升32%至5.5萬輛所推動，特別是新推出第三代「哈弗H6」，11月銷售按月增長10%，至2.29萬輛。



該行上調對股份目標價，由早前16元，調升近10%至17.5元，維持「跑贏大市」評級，以現價計，仍有逾10%潛在上升空間。

另外，內地傳媒報導，中國汽車工業協會副總工程師許海東指，正在籌備2021年汽車下鄉的活動，相信參與的車型及企業都會較今年多，而覆蓋的地區亦將更多。

許表示，受惠於汽車下鄉的政策，今年內地新能源車銷量將超原來預期，估計全年銷量達到125萬輛左右。另外，由於新能源汽車下鄉是為了滿足農村低收入人士的汽車需求，因此不會將售價較高的中高端新能源汽車列入汽車下鄉的名單，對主打中低檔次的長城汽車有利。

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記者：葉志偉