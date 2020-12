▲ 【美國疫情】恐比感恩節嚴峻 福西警告聖誕節後再爆疫

美國新冠肺炎疫情未見遏止,美國近日每日平均新增20萬宗新冠肺炎確診個案。獲美國候任總統拜登(Joe Biden) 遨請過渡新至新政府的傳染病專家福西(Anthony Fauci)更警告,聖誕節長假期後美國疫情會迎來另一波高峰,甚至較感恩節更為嚴峻。

福西向美國有線新聞網絡(CNN) 表達其憂慮,指有數以百萬計的美國民於感恩節假期間,未有理會專家勸告乘搭飛機出行,令疫情進一步蔓延。

福西更指,聖誕節長假期所面臨的疫情考驗,會感恩節更嚴峻,因聖誕假期比感恩節更長。他表示,沒有人希望破壞節日氣氛,但美國處於非常重要的時刻,需要大家忍耐。

美國食品及藥物管理局(FDA)局長戈特利布(Scott Gottlieb) 於周日表示,預計美國因感染新冠肺炎死亡人數,於明年1月底或會急增至40萬。

戈特利布更形容,「即使現時情況已不妙,日後會更為惡劣。」(As bad as things are right now, they're going to get a lot worse.)

同日,白宮負責協調疫情的官員伯克斯(Deborah Birx)亦批評特朗普政府過分輕視疫情及把其「神話化」(myths)。

美國現時每日平均新增20萬宗新冠肺炎確診個案,住院人數已屢創新高。加州亦因應疫情採取新一輪嚴密的封城措施。根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的追蹤數據顯示,美國共錄得1,470萬肺炎確診個案,死亡人數增至近29萬。

