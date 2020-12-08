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【美國疫情】恐比感恩節嚴峻 福西警告聖誕節後再爆疫

環球社會熱點 14:28 2020/12/08

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【美國疫情】恐比感恩節嚴峻 福西警告聖誕節後再爆疫

美國新冠肺炎疫情未見遏止，美國近日每日平均新增20萬宗新冠肺炎確診個案。獲美國候任總統拜登（Joe Biden） 遨請過渡新至新政府的傳染病專家福西（Anthony Fauci）更警告，聖誕節長假期後美國疫情會迎來另一波高峰，甚至較感恩節更為嚴峻。

福西向美國有線新聞網絡（CNN） 表達其憂慮，指有數以百萬計的美國民於感恩節假期間，未有理會專家勸告乘搭飛機出行，令疫情進一步蔓延。

74%人拒配合追蹤接觸者 新澤西州長籲居民合作 【下一頁】

福西更指，聖誕節長假期所面臨的疫情考驗，會感恩節更嚴峻，因聖誕假期比感恩節更長。他表示，沒有人希望破壞節日氣氛，但美國處於非常重要的時刻，需要大家忍耐。

美國食品及藥物管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb） 於周日表示，預計美國因感染新冠肺炎死亡人數，於明年1月底或會急增至40萬。

打疫苗也要美國優先 特朗普據報簽行政命令 【下一頁】

戈特利布更形容，「即使現時情況已不妙，日後會更為惡劣。」（As bad as things are right now， they're going to get a lot worse.）

同日，白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）亦批評特朗普政府過分輕視疫情及把其「神話化」（myths）。

美國現時每日平均新增20萬宗新冠肺炎確診個案，住院人數已屢創新高。加州亦因應疫情採取新一輪嚴密的封城措施。根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的追蹤數據顯示，美國共錄得1,470萬肺炎確診個案，死亡人數增至近29萬。

責任編輯：郭麗明

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