【美國大選】拜登計劃上台後送大禮 免除學生貸款債務

▲ 拜登考慮正式上台後簽署行政命令，寬免每人最多5萬美元的學生貸款債務。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統。美國參議院民主黨領袖舒默透露，拜登有意向一班美國學生送大禮，考慮於正式上台後簽署行政命令，寬免每人最多5萬美元的學生貸款債務。

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舒默（Chuck Schumer）周一（7日）表示，學生貸款債務為學生帶來長期且沉重的負擔，呼籲拜登（Joe Biden）上台後，免除收入低於12.5萬美元（約97.5萬港元）人士的學生債務，免除金額上限為每人5萬美元（約39萬港元）。

舒默表示，他已經與拜登提及過免除學生貸款債務的重要性，更指拜登正在考慮。

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舒默更指出拜登可直接簽署行政命令，於上台首日就能做到：

你不需要國會，只需輕揮一下筆，由候任總統變成總統拜登，就可以實現這件事。 （You don’t need Congress, all you need is the flick of a pen and President-elect Biden — then President Biden — can make this happen.）

舒默提到自己的大學學費為1,700美元，但隨著時代變遷，目前的年輕人已很難負擔得起昂貴的學費，認為免除學生貸款債務是一件好事。

責任編輯：鄭錦玲