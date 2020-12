【美國大選】拜登計劃上台後送大禮 免除學生貸款債務

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨的拜登成為候任美國總統。美國參議院民主黨領袖舒默透露,拜登有意向一班美國學生送大禮,考慮於正式上台後簽署行政命令,寬免每人最多5萬美元的學生貸款債務。

【美國大選】於拜登就職日搶鏡?特朗普據報隆重「退場」【下一頁】

舒默(Chuck Schumer)周一(7日)表示,學生貸款債務為學生帶來長期且沉重的負擔,呼籲拜登(Joe Biden)上台後,免除收入低於12.5萬美元(約97.5萬港元)人士的學生債務,免除金額上限為每人5萬美元(約39萬港元)。

舒默表示,他已經與拜登提及過免除學生貸款債務的重要性,更指拜登正在考慮。

【美國大選】伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長 【下一頁】

舒默更指出拜登可直接簽署行政命令,於上台首日就能做到:

你不需要國會,只需輕揮一下筆,由候任總統變成總統拜登,就可以實現這件事。

(You don’t need Congress, all you need is the flick of a pen and President-elect Biden — then President Biden — can make this happen.)