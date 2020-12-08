【恒大汽車】恒大許家印視察恒大汽車全球研究總院 稱2025年產銷能達100萬輛

▲ 恒大主席許家印表示，一定能實現到2025年產銷100萬輛、2035年產銷500萬輛的目標。

恒大汽車 （00708） 連環發消息疑反駁官媒近日對其質疑。恒大汽車表示，恒大 （03333） 主席許家印繼昨天在深圳視察了恒大全球電池研究院後，周二（8日）再到上海視察恒大汽車全球研究總院，看望一線的科研專家團隊。

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許家印表示，新能源汽車是智慧出行的新物種，科技含量高，又指一定能實現到2025年產銷100萬輛、2035年產銷500萬輛的目標。

恒馳1啟動路跑

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恒大汽車提到，目前恒大汽車全球研究總院在全球擁有3200多名科研人員，當中不乏原東風汽車研究院院長方馳，國家「千人計畫」特聘專家、原美國福特汽車高級技術專家徐性怡，原上汽研究院電子電器高級專家、吉利新能源研究院副院長徐峰， 原美國羅孚電氣高級專家、上汽集團電氣總工程師Barry Stuart Daniels。

研究總院內下設前瞻技術研究院、整車技術研究院、軟體技術研究院、動力研究院、造型研究院、第一車型研發院、第二車型研發院、第三車型研發院、全球電池研究院、日本研究院、瑞典研發中心等11大專業研究院。

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編輯：袁諾曦