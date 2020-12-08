【港股追蹤】祖龍娛樂晉身成分股 連升3個交易日

恒指公司上月在季度檢討中，為科技指數成分股作出兩項調動，明源雲（00909）及祖龍娛樂（09990）周一（7日）起，將納入為該指數成分股。兩隻股份周一亦同被納入滬，深港通名單，股價齊齊顯著造好，其中祖龍娛樂已連續急升3個交易日，今日午市後升勢持續，抽升逾9%，突破23元大關。

股份上周五（4日）已有春江鴨一早炒起，急升近10%，升穿20元收市，本周有北水支持下，股價更愈升愈有，短短3個交易日已累升逾20%，更獲大行睇好其前景。

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摩根大通研究報告指，公司憑著20年以上在個人電腦及手機遊戲上的研發經驗，在開發硬件遊戲上取得驕人成績。公司自2015年起推出15個手機遊戲，其中6個遊戲在首月錄得1億元人民幣以上收益，認為隨著有7個遊戲即將推出並目標面向全球市場，公司在2021至2022年的收入年複合增長率為73%。

該行相信，集團股價自上市以來累升84%，並已自9月初起調整20%，調整幅度已過多，因為預期公司在未來兩至三年仍有豐富的遊戲產品綫，並會推出另外兩個遊戲《夢想新大陸》及《諾亞之心》，相信公司具有強大增長潛力，估值具吸引力，首次給予股份「增持」評級，目標價29元。

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記者：葉志偉