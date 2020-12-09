【零售寒冬】卓悅附屬卓悅批發欠租403萬 遭入稟申請清盤明年3月聆訊 股價挫6%（第三版）

▲ 卓悅欠租遭入稟申請清盤，明年3月聆訊。

化妝品連鎖店卓悅 （00653） 被多個業主追租。卓悅晚間發公告披露，其中一名業主昨日（7日）向高等法院呈請卓悅附屬公司卓悅批發清盤，案件排期於明年3月10日聆訊。消息拖累卓悅周三（8日）早段跌逾6%，低見0.131元。

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呈請人群亮投資有限公司據悉為卓悅旺角中心分店的地舖業主。根據卓悅公告，針對卓悅批發提交呈請的主要理由為卓悅批發未能支付拖欠租金及空調費或管理費連同應計利息近403萬元，被指控違反與呈請人簽訂的租賃協議。

群亮今年6月曾入稟高院向卓悅追討欠租，指去年5月與卓悅簽訂3年租約，以每月58萬港元將旺角中心舖位租給卓悅，但卓悅違反租約，自同年11月起沒再支付租金及管理費等。

卓悅表示，正尋求有關呈請的法律意見，目前呈請暫未對公司及其附屬公司的業務及正常運營產生任何重大影響。卓悅另回應本網查詢表示，集團一直堅守合約精神，在艱難的營商環境下，仍盡力積極地處理租務事宜。旗下子公司卓悅化粧品批發中心有限公司的事宜，集團正積極磋商，由於已進入司法程序，現不便補充資料。

（第二版更新卓悅回應，第三版更新股價）

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編輯：吳敏芳、陳健婷