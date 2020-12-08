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【內地熱話】清潔阿姨路不拾遺上繳鑽戒　被嫌不夠快反遭罰款

環球政經 14:11 2020/12/08

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內地長沙一名甘姓清潔員工，在打掃列車時，撿獲一枚鑽戒，及後她向公司上繳，由甘姓員工撿獲至上繳鑽戒時間為16分鐘。最後，她卻因行動「唔夠快」，反被罰款500元人民幣，公司做法惹熱議。

綜合內媒報道，甘女士指，在列車打掃時間為20分鐘，在打掃過程中，她發現一枚鑽戒。由於甘女士未能辨別鑽戒真假，加上如即時上繳失物會耽誤其工作時間，因此她選擇以工作為先。她也收到組長致電詢問有沒有看到一個戒指，甘女士去了一趟廁所，便立即上繳失物。

然而，公司卻認為甘女士上交時間太慢，又認為她違反「撿獲東西不能帶出車廂」的守則，本打算罰款1,000元人民幣。在警方求情下，公司仍要求甘女士繳交罰款，金額則改為500元人民幣。甘女士指，該守則是在事發反後才頌布，公司造法明顯針對自己。

事件也引起網民熱論，有心人認為甘女士不應上繳鑽戒，「下次撿到不如扔了，要不就踢到角落才是正解」、「逆向鼓勵。下次人家就不敢上交了」；也有人認為如果公司一開始列明細則，罰款也是合情合理，「看了一下，保洁並非是第一時間主動上交戒指的，是主管詢問後上交，理由是要先趕工作，這類單位對上交撿拾物通常都有明確要求。如果單位對撿拾物品上交時間有規定，處罰就沒問題，如果沒有明確時間規定，確定女工有合理正當理由後可以不罰。」

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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