▲ 【美國疫情】74%人拒配合追蹤接觸者 新澤西州長籲居民合作

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，惟美國民眾對政府的防疫工作表現不合作，新澤西州長墨菲（Phil Murphy）指出，74%個案不願配合接觸者追蹤調查，為疫情防控工作帶來障礙，他強調追蹤接觸並非獵巫，呼籲民眾合作。

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墨菲周一在記者會上指，多達74%個案不肯配合追蹤工作，他形容情況是不能接受，指追蹤曾與患者接觸的人士對防止疫情擴散極度重要。墨菲稱，追蹤接觸者不是獵巫（witch hunt），純粹是希望遏止疫情。

新澤西疫情近期快速惡化，單日新增確診人數踏入12月後急升，已超越3月高峰期水平，周日錄得破紀錄的逾6000宗確診，周一回落至3500多宗，累計個案逾37萬宗。

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感恩節假期剛過，官員認為部分新個案與民眾在假日期間的活動有關。因應疫情惡化，當局周日起收緊戶外活動人數上限，由150人降至25人，不過婚禮、喪禮、宗教活動及政治活動可獲豁免。

責任編輯：林建忠