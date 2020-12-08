  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】打疫苗都要美國優先 特朗普料簽行政命令

環球社會熱點 17:58 2020/12/08

分享：

【新冠疫苗】打疫苗也要美國優先 特朗普據報簽行政命令

美國疫情嚴峻，各界關注美國人何時能接種新冠疫苗。美國總統特朗普據報，會於當地時間周二簽署行政命令，確保讓美國人優先獲得美國藥廠制作的新冠疫苗，有餘下疫苗才分往其他國家。另外，有報道指，輝瑞（Pfizer）及Moderna均拒絕出席，特朗普於白宮舉辦「疫苗峰會」。

特朗普下錯注？據報早前拒買更多輝瑞疫苗【下一頁】

《霍士新聞》引述消息指，特朗普有意於當地時間周二簽署行政命令，該行政命令旨在「重申總統對美國優先的承諾」（reaffirmation of the president’s commitment to America First）。

該行政命令據報，會指示衞生及公共服務部（HHS），把疫苗優先分發給美國人。報道又引述有官員透露，行政命令是確保美國在進行國際援助，把疫苗運往世界各地之前，首先把疫苗分發給美國人。

英國展開大規模接種 住院長者醫護率先打　【下一頁】

另外，路透社報道指，特朗普周二在白宮舉行「疫苗峰會」（Vaccine Summit），並邀請多間藥廠、運輸公司出席，但輝瑞及Moderna拒絕。

報道指，有白宮官員亦認為，由於疫苗峰會會有監管部門官員出席，藥廠亦不宜出席。

美國食品及藥物管理局（FDA）高級疫苗顧問希爾德雷思（James Hildreth）早前透露，FDA會在周四（10日）就是否緊急授權輝瑞疫苗的使用作表決。若表決獲通過，會在周五（11日）開始分發輝瑞疫苗。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【新冠疫苗】英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物
今日
【新冠疫苗】英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物
【新冠疫苗】特朗普下錯注？據報早前拒買更多輝瑞疫苗
今日
【新冠疫苗】特朗普下錯注？據報早前拒買更多輝瑞疫苗
【新冠疫苗】南韓已購4400萬劑疫苗 夠近9成人接種
今日
【新冠疫苗】南韓已購4400萬劑疫苗 夠近9成人接種
【新冠疫苗】英國擬混合兩款使用 研究能否增效用率
今日
【新冠疫苗】英國擬混合兩款使用 研究能否增效用率
【新冠疫苗】英民眾憂慮安全性 3分1人稱不會接種
今日
【新冠疫苗】英民眾憂慮安全性 3分1人稱不會接種
傳染病 疫情 美國 特朗普 疫苗

上一篇文章

【新冠疫苗】英民眾憂慮安全性 3分1人稱不會接種

下一篇文章

【新冠疫苗】世衛：強制接種新冠疫苗恐適得其反
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間19:00）
【美國大選結果】佐治亞州再確認拜登勝選 特朗普或杯葛拜登就職典禮（不斷更新）
【美國大選結果】佐治亞州再確認拜登勝選 特朗普或杯葛拜登就職典禮（不斷更新）
【新冠疫苗】南韓已購4400萬劑疫苗 夠近9成人接種
【新冠疫苗】南韓已購4400萬劑疫苗 夠近9成人接種
【美國大選】於拜登就職日搶鏡？特朗普據報隆重「退場」
【美國大選】於拜登就職日搶鏡？特朗普據報隆重「退場」
【新冠疫苗】英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物
【新冠疫苗】英國第一針施打 90歲婦人：最佳生日禮物
【新冠疫苗】特朗普下錯注？據報早前拒買更多輝瑞疫苗
【新冠疫苗】特朗普下錯注？據報早前拒買更多輝瑞疫苗