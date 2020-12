【新冠疫苗】打疫苗都要美國優先 特朗普料簽行政命令

▲ 【新冠疫苗】打疫苗也要美國優先 特朗普據報簽行政命令

美國疫情嚴峻,各界關注美國人何時能接種新冠疫苗。美國總統特朗普據報,會於當地時間周二簽署行政命令,確保讓美國人優先獲得美國藥廠制作的新冠疫苗,有餘下疫苗才分往其他國家。另外,有報道指,輝瑞(Pfizer)及Moderna均拒絕出席,特朗普於白宮舉辦「疫苗峰會」。

特朗普下錯注?據報早前拒買更多輝瑞疫苗【下一頁】

《霍士新聞》引述消息指,特朗普有意於當地時間周二簽署行政命令,該行政命令旨在「重申總統對美國優先的承諾」(reaffirmation of the president’s commitment to America First)。

該行政命令據報,會指示衞生及公共服務部(HHS),把疫苗優先分發給美國人。報道又引述有官員透露,行政命令是確保美國在進行國際援助,把疫苗運往世界各地之前,首先把疫苗分發給美國人。

英國展開大規模接種 住院長者醫護率先打 【下一頁】

另外,路透社報道指,特朗普周二在白宮舉行「疫苗峰會」(Vaccine Summit),並邀請多間藥廠、運輸公司出席,但輝瑞及Moderna拒絕。

報道指,有白宮官員亦認為,由於疫苗峰會會有監管部門官員出席,藥廠亦不宜出席。

美國食品及藥物管理局(FDA)高級疫苗顧問希爾德雷思(James Hildreth)早前透露,FDA會在周四(10日)就是否緊急授權輝瑞疫苗的使用作表決。若表決獲通過,會在周五(11日)開始分發輝瑞疫苗。

責任編輯:林嘉莉