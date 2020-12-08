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【新冠疫苗】打疫苗也要美國優先 特朗普據報簽行政命令

環球社會熱點 13:12 2020/12/08

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【新冠疫苗】打疫苗也要美國優先 特朗普據報簽行政命令

美國疫情嚴峻，各界關注美國人何時能接種新冠疫苗。美國總統特朗普據報，會於當地時間周二簽署行政命令，確保讓美國人優先獲得新冠疫苗，有餘下疫苗才分往其他國家。另外，有報道指，輝瑞（Pfizer）及Moderna均拒絕出席，特朗普於白宮舉辦「疫苗峰會」。

特朗普下錯注？據報早前拒買更多輝瑞疫苗【下一頁】

《霍士新聞》引述消息指，特朗普有意於當地時間周二簽署行政命令，該行政命令旨在「重申總統對美國優先的承諾」（reaffirmation of the president’s commitment to America First）。

該行政命令據報，會指示衞生及公共服務部（HHS），把疫苗優先分發給美國人。報道又引述有官員透露，行政命令是確保美國在進行國際援助，把疫苗運往世界各地之前，首先把疫苗分發給美國人。

英國展開大規模接種 住院長者醫護率先打　【下一頁】

另外，路透社報道指，特朗普周二在白宮舉行「疫苗峰會」（Vaccine Summit），並邀請多間藥廠、運輸公司出席，但輝瑞及Moderna拒絕。

報道指，有白宮官員亦認為，由於疫苗峰會會有監管部門官員出席，藥廠亦不宜出席。

美國食品及藥物管理局（FDA）高級疫苗顧問希爾德雷思（James Hildreth）早前透露，FDA會在周四（10日）就是否緊急授權輝瑞疫苗的使用作表決。若表決獲通過，會在周五（11日）開始分發輝瑞疫苗。

責任編輯：林嘉莉

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