【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元

▲ 餐飲業界指，12月為業界的旺季，若禁止晚上6時起的堂食，預料整個行業都受到影響。

本港爆發第四波疫情，港府將再次收緊對食肆的限制措施，食肆堂食的營業時間在晚上6時起便已暫停。餐飲業界指，12月為業界的旺季，若禁止晚上6時起的堂食，預料整個行業都受到影響。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，12月份是食肆的消費旺季，除了婚姻嫁娶等擺酒，還有聖誕節、冬至、徐夕和春茗等多項慶祝活動，整體生意額有望達到160億元。故禁止晚間堂食，不單只專營婚宴酒席的中式酒樓受影響，整個行業都將受到嚴重傷害。

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【新冠肺炎】生活易調查：疫情下結婚人數跌 結婚消費市場估值按年跌46%

中式酒樓生意受挫最嚴峻

他解釋，由於時間只到晚上6時，酒樓變相只有早上、下午和下午茶等時間可以營業，加上甚少人選擇外賣點心，更舉例一碟乾炒牛河在酒樓和茶餐廳的價錢差距甚遠，食客若外賣，便不會選擇在酒樓選購。

他續指，雖然茶餐廳和快餐店等可外賣補貼生意，但2人限聚令和只營業到晚上6時下，仍會受到影響。故他預料限聚令再收緊下，行業將蒸發100億元，12月生意額只有逾60億元。

記者：馬意文