郭樹清：部分科技公司跨界經營金融業務　關注新「大而不能倒」風險

▲ 郭樹清表示，中國金融科技在法律規範和風險監管方面是「摸著石頭過河」，目前仍面臨不少挑戰。

螞蟻集團上市煞停後，中國收緊對科技公司持有金融業務的監管。中國銀保監會主席郭樹清今日（8日）出席新加坡金融科技節，他在演講中表示，部分佔主導地位的科技公司跨界經營金融業務，涉及公眾利益。由於這些機構風險比較複雜，各界需關注這些機構可能會造成新的「大而不能倒」的風險。

螞蟻集團或要分拆金融業務【下一頁】

郭樹清指，中國金融科技近年來高速發展，其移動電子支付普及率及規模居於全球首位。數字信貸方面，截至10月末，銀行業服務的普惠型小型企業和個體商戶貸款按年增幅超過三成。數字保險方面，今年上半年線上財產保險公司保費收入按年升44%。

但他表示，中國金融科技在法律規範和風險監管方面是「摸著石頭過河」，目前仍面臨不少挑戰。除了新型「大而不能倒」的風險外，他批評部分互聯網金融機構為誘導過份消費，放貸給欠缺還款能力的學生，借貸人違約後衍生社會問題，因此需就有關業務統一監管標準。

郭樹清指房地產是「灰犀牛」【下一頁】

銀保監會消費者權益保護局局長郭武平曾在11月撰文，點名抨撃螞蟻集團旗下的借貸產品「花唄」，指其性質與銀行信用卡業務基本相同，但分期手續費高於銀行，反映金融科技公司收費缺乏統一標準，一般高於持牌金融機構。此外，他亦批評部分金融科技公司侵害消費者權益，沒有有效評估借貸人的還款能力，使低收入人士和年輕人誤墮債務陷阱，為社會帶來危害。

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編輯﹕賴奕羚