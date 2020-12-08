  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

郭樹清：部分科技公司跨界經營金融業務　關注新「大而不能倒」風險

宏觀解讀 14:01 2020/12/08

分享：

郭樹清表示，中國金融科技在法律規範和風險監管方面是「摸著石頭過河」，目前仍面臨不少挑戰。

螞蟻集團上市煞停後，中國收緊對科技公司持有金融業務的監管。中國銀保監會主席郭樹清今日（8日）出席新加坡金融科技節，他在演講中表示，部分佔主導地位的科技公司跨界經營金融業務，涉及公眾利益。由於這些機構風險比較複雜，各界需關注這些機構可能會造成新的「大而不能倒」的風險。

螞蟻集團或要分拆金融業務【下一頁】

郭樹清指，中國金融科技近年來高速發展，其移動電子支付普及率及規模居於全球首位。數字信貸方面，截至10月末，銀行業服務的普惠型小型企業和個體商戶貸款按年增幅超過三成。數字保險方面，今年上半年線上財產保險公司保費收入按年升44%。

但他表示，中國金融科技在法律規範和風險監管方面是「摸著石頭過河」，目前仍面臨不少挑戰。除了新型「大而不能倒」的風險外，他批評部分互聯網金融機構為誘導過份消費，放貸給欠缺還款能力的學生，借貸人違約後衍生社會問題，因此需就有關業務統一監管標準。

郭樹清指房地產是「灰犀牛」【下一頁】

銀保監會消費者權益保護局局長郭武平曾在11月撰文，點名抨撃螞蟻集團旗下的借貸產品「花唄」，指其性質與銀行信用卡業務基本相同，但分期手續費高於銀行，反映金融科技公司收費缺乏統一標準，一般高於持牌金融機構。此外，他亦批評部分金融科技公司侵害消費者權益，沒有有效評估借貸人的還款能力，使低收入人士和年輕人誤墮債務陷阱，為社會帶來危害。

相關文章﹕【內銀股危機】郭樹清：今年銀行壞賬或大幅增加 應及早處置不良資產

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

金融機構 保險公司 Fintech 借貸 中國銀行保險監督管理委員會 銀行 郭樹清 金融 信用卡

上一篇文章

【新股IPO】網上車市通過上市聆訊　集資約7.8億元

下一篇文章

【新股IPO】藍月亮6993孖展暫錄605億超購61倍、國際配售已足額　提前結束國際配售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【禁堂食】食肆下午6時後禁堂食傳周四生效 　關閉健身中心、體育處所、美容及按摩院
【禁堂食】食肆下午6時後禁堂食傳周四生效 　關閉健身中心、體育處所、美容及按摩院
【新股IPO】藍月亮6993孖展暫錄605億超購61倍、國際配售已足額　提前結束國際配售
【新股IPO】藍月亮6993孖展暫錄605億超購61倍、國際配售已足額　提前結束國際配售
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？
【新股IPO】京東健康6618追揸沽攻略　暗盤升近三成、上市升幾多？